Hokejisti HDD Sij Acroni Jesenice bodo v prihodnjih dneh prvič igrali v finalu Alpske lige, v kateri so štirikrat obstali v polfinalu. Zadnjič lani, ko so se za finalno vstopnico borili s tokratnim finalnim tekmecem Asiagom, a klonili po hudem boju in petih tekmah. Italijani so se nato v finalu udarili s HK SŽ Olimpija, ki je zanesljivo osvojil drugo alpsko lovoriko, z Asiagom je opravil v treh obračunih.

Varovanci Nika Zupančiča so redni del sezone končali na prvem mestu, v tem so od 29 tekem izgubili le tri, le eno po rednem delu srečanja. Najbližjega zasledovalca Asiago so prehiteli za 13 točk in v drugi del tekmovanja, t. i. master skupino, zanesljivo napredovali kot vodilna ekipa. Drugi deli so končali na drugem mestu, prehitel jih je Asiago, tako da so si kot drugi izbrali četrtfinalnega nasprotnika.

V polfinalu so izločili Ritten. Foto: Grega Valančič/Sportida

Jeseničani do finala prek dveh italijanskih tekmecev

Odločili so se za Gardeno, jo dvakrat premagali, nato pa Italijanom dopustili izenačenje na 2:2 v zmagah, tako da je o polfinalistu odločala peta tekma, ki so jo z dvema zadetkoma Erika Svetine dobili z 2:1 in napredovali v polfinale.

V tem so palice prekrižali z Rittnom, ki v polfinalni seriji ni skoparil z grobostjo in umazano igro. Železarji so drugega italijanskega tekmeca strli s 3:1 v zmagah in si v Italiji po dramatični končnici, v kateri so zapravili lepo prednost, v podaljšku priigrali prvi alpski finale.

Asiago, ki je Alpsko ligo osvojil v sezoni 2017/18, je v četrtfinalu premagal Vipiteno s 3:0, v polfinalu pa s 3:1 v zmagah izločil Lustenau.

Asiago je bil prvak Alpske lige v sezoni 2017/18, v lanski pa je v finalu izgubil proti Olimpiji. Foto: Vid Ponikvar

Zupančičevi varovanci, ki so se v končnici spopadali z več poškodbami – Sašo Rajsar in Timotej Kočar sta že končala sezono, na zadnji tekmi sta manjkala branilca Nejc Stojan in David Planko –, so se s finalnim nasprotnikom v rednem delu sezone Alpske lige srečali dvakrat in obakrat zmagali (5:3 in 3:2).

V drugem delu (master skupina) so izgubili z 1:4, zadnje tekme pa zaradi bolezni v jeseniški ekipi niso igrali, tako da jo je vodstvo tekmovanja za zeleno mizo registriralo s 5:0 za Italijane. Ekipi sta palice prekrižali tudi v celinskem pokalu, ko so tesno zmagali Italijani.

Četa Nika Zupančiča se je v rednem delu z Asiagom srečala dvakrat in ga dvakrat premagala, v master skupini so palice prekrižali enkrat, zmagali so Italijani, ki so eno tekmo dobili za zeleno mizo. Ekipi sta se srečali tudi v celinskem pokalu, v katerem so tesno zmagali člani Asiaga. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Izjemna ekipa, posamezniki lahko obrnejo tekmo"

"Asiago je izjemna ekipa in prav vsako leto so eni od favoritov za končni naslov. To veliko pove o njihovi kakovosti. Imajo dobre posameznike, ki lahko obrnejo tekmo v svojo korist. So zelo dobri v napadu, hitro kaznujejo vsako napako. Mislim, da je njihov napad boljši kot obramba. V finalu bomo morali igrati samozavestno, pogumno, tako kot znamo. To je zelo pomembno. Motivacije in želje ne bi smelo manjkati, vendar moramo paziti, da v tej veliki želji ostanemo zbrani, da nas igra ne ponese preveč, saj se ravno zaradi tega lahko hitro pripeti kakšna napaka preveč. V finalih vedno odločajo malenkosti in na koncu odloča, kdo si bolj želi zmage. Menim, da lahko ravno ta želja na koncu prevesi tehtnico v našo korist," je pred začetkom finala v klubski mikrofon dejal eden vidnejših členov jeseniškega napada Eric Pance. "V finalih vedno odločajo malenkosti in na koncu odloča, kdo si bolj želi zmage. Menim, da lahko ravno ta želja na koncu prevesi tehtnico v našo korist," pravi Eric Pance. Foto: Grega Valančič/Sportida

Začetek v soboto v Italiji, druga tekma v torek na Jesenicah

V finalu bodo igrali na tri zmage. Prva tekma bo v soboto na terenu Asiaga, ki je imel boljše izhodišče pred končnico. Druga tekma bo v torek (12. april) na Jesenicah, tretja 14. aprila v Italiji, morebitna četrta 16. aprila v dvorani Podmežakla, morebitna peta pa je predvidena 19. aprila pri zahodnih sosedih.