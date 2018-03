Jeseničani so si po "šovu" proti Olimpiji na stežaj odprli vrata polfinala

Alpska liga, četrtfinale, tretje tekme

Hokejisti HDD Sij Acroni Jesenice so na tretji četrtfinalni tekmi Alpske lige pred več kot tri tisoč gledalci s 5:0 odpravili največjega tekmeca Olimpijo in si priigrali zaključni plošček za polfinale. Tega lahko izkoristijo že v torek, ko se bo serija ob 19.15 nadaljevala v Tivoliju.

Prvi četrtfinalni tekmi Alpske lige med največjima slovenskima tekmecema sta se končali z jeseniško zmago z zgolj zadetkom razlike. Tretji obračun v seriji v polni Podmežakli pa se je postregel s povsem drugačnim razpletom, visoko zmago gorenjskega moštva, ki bo imelo v torek v Ljubljani zaključni plošček za polfinale tega tekmovanja. Napreduje namreč moštvo, ki prvo zmaga štirikrat.

Tudi tokrat je v vratih zmajev 20-letni Tilen Spreitzer, ki je v deveti minuti klonil. Železarji so izkoristili že prvo igro z igralcem več in po strelu Urbana Sodje, ki je počakal na Spreitzerjevo reakcijo, povedli. Gostitelji so v prvi tretjini prevladovali, imeli ob novi kazni zmajev nove priložnosti, a se mreža do prvega odmora ni več zatresla.

Poker zadetkov v drugi tretjini za zanesljivo zmago

Železarji so tik pred polfinalom Alpske lige. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Se je pa kaj hitro spet v drugem delu, ko je lepo izigral obrambo in kombiniral Adis Alagić, pred golom podal na levo do Gašperja Glaviča, ta pa zvišal na 2:0. Ljubljančani so imeli v 28. minuti dve priložnosti, a je strela Mihe Zajca in Luke Zorka z bližine zaustavil Clark Saunders.

Na drugi strani pa gostitelji v 30. minuti niso oklevali, izkoristili luknjo v Olimpijini obrambi in prek Tadeja Čimžarja, ki ga je našel U. Sodja, povedli s 3:0. Pred odhodom na drugi odmor so Gorenjci še bolj razveselili svoje navijače, Spreitzerja je ugnal še Luka Bašič. In niso se ustavili pri vodstvu s 4:0, ob kazni Maksa Selana je Čimžar spretno zadel še za 5:0.

To je bil tudi končni rezultat srečanja, v katerem so Jeseničani prikazali resnejši pristop, ki so ga pogrešali v zadnjih minutah uvodnega srečanja in na drugi tekmi.

Jezovšek in Čepon na prisilni počitek, a iz različnih razlogov Žan Jezovšek mora po pretresu možganov počivati vsaj teden dni. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Napadalec Jesenic Žan Jezovšek je v 47. minuti druge tekme po naletu branilca Olimpije Kristjana Čepona obležal na ledu, odnesli so ga na nosilih, po blažjem pretresu možganov bo počival vsaj teden dni. Čepon, ki ob naletu ni bil kaznovan, je v petek prejel naknadno kazen dveh tekem prepovedi igranja. To je drugi kaznovani branilec Ljubljančanov v tej seriji, po prvi tekmi si je zaradi naleta na Gašperja Glaviča dve tekmi prepovedi prislužil Nik Petek.

Tudi Asiago z zaključnim ploščkom

Tako kot Jesenice so tudi člani Asiaga, ki se merijo z Vipitenom trenerja Iva Jana in napadalca Jureta Sotlarja, zmagali tretjič in si prislužili zaključni plošček.

Eric Pance je z Val Pusterio po podaljšku v gosteh izgubil s Feldkircom, ki je povedel z 2:1 v zmagah. Aktualni prvak Ritten je doma s 4:1 premagal drugo ekipo Salzburga in prav tako vodi z 2:1 v zmagah.