Jeseničani streljali s praznimi naboji, Italijani odpeljali zmago

Alpska liga, polfinale, drugi tekmi

Hokejisti Sija Acronija Jesenic so izgubili drugo polfinalno tekmo alpske lige. Proti Južnotirolski ekipi Ritten so v domači dvorani klonili z 0:4 (0:2, 0:1, 0:1). Izid v zmagah je zdaj izenačen na 1:1. Ekipi igrata na tri zmage, naslednja tekma bo v ponedeljek na Južnem Tirolskem.

V prvi polfinalni tekmi alpske lige so v četrtek hokejisti Sija Acronija Jesenic v gosteh po podaljšku zmagali s 4:3. Uspeh je slovenskim prvakom ponudil priložnost, da bi se na domači tekmi že močno približali finalu, saj v polfinalu ekipe igrajo le na tri zmage, medtem ko so bile v četrtfinalu za napredovanje potrebne štiri.

A Ritten je v Podmežakli vrnil udarec. Pred številnimi privrženci železarjev so gostje v deveti minuti povedli po golu Thomasa Spinella, ki je odbiti plošček spravil v gol. Po protinapadu je vodstvo še v prvem delu povišal Daniel Tudin.

Navijači niso mogli biti zadovoljni. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Jeseničani so v drugem delu imeli več priložnosti in bili več pred vrati tekmecev, zadeli pa niso, najbližje je bil Luka Kalan, ki je stresel okvir gola. Na drugi strani so nasprotniki še povišali prednost, tretji zadetek Rittna so sicer sodniki priznali šele po ogledu posnetka.

Podobno je bilo v zadnji tretjini. Domači so si prizadevali priti vsaj do gola priključka, toda vratar Patrick Killeen ni klonil. Pred koncem tekme so nato gostje potrdili zmago, ko se je plošček od enega domačih igralcev odbil v mrežo Clarka Saundersa za končnih 0:4.

V drugem polfinalu se merita italijanska tekmeca Asiago in Pustertal, prvi dvoboj je s 5:4 dobil Asiago.

Mladi Jeseničani v finalu

Hokejisti Hd Hidria Jesenice U20 so se v četrtek z zmago nad Beljakom uvrstili v finale mladinske lige EBYSL, ki ga bodo začeli v nedeljo v gosteh pri madžarskem Szekesfehervarju. Igrali bodo na tri zmage.