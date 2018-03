Jeseničani si lahko doma priigrajo zaključni plošček

Alpska liga, polfinale, drugi tekmi

"Nismo favoriti, a še zdaleč od tega, da smo brez možnosti," so pred začetkom polfinalne serije Alpske lige proti Rittnu ponavljali hokejisti Jesenic. Njihov nasprotnik, aktualni prvak tekmovanja ima več izkušenj, ki pa jih na prvi tekmi v četrtek ni znal obrniti sebi v prid.

Železarji so dvakrat zaostajali (1:2, 2:3), a izsilili podaljšek in z drugim zadetkom Nika Pema prišli do dragocene gostujoče zmage. Imeli so tudi bolje razpoloženega vratarja kot Italijani, Clarke Sunders je zaustavil 44 strelov, Jeseničani pa so streljali le 22-krat.

Gorenjsko moštvo ima lepo priložnost, da na krilih domačega občinstva poskuša vknjižiti drugo polfinalno zmago. Če mu bo to uspelo, si bo priigral zaključni plošček za finale. Tega bi lahko izkoristilo v ponedeljek, ko bo gostovalo v Italiji.

V drugem paru se v polfinalni seriji, v kateri igrajo na tri zmage, merita favorizirani Asiago in Val Pusteria Erica Panceta. Asigo vodi z 1:0 v zmagah.

Mladi Jeseničani v finalu

Hokejisti Hd Hidria Jesenice U20 so se v četrtek z zmago nad Beljakom uvrstili v finale mladinske lige EBYSL, ki ga bodo začeli v nedeljo v gosteh pri madžarskem Szekesfehervarju. Igrali bodo na tri zmage.