Zaradi kazni "okrnjeni" Jeseničani do prigarane zmage

Hokejisti HDD Sij Acroni Jesenice so za peto zaporedno zmago Alpske lige, ob kateri so pogrešali kaznovanega kapetana Gašperja Glaviča in Jašo Jenka, s 3:1 premagali drugo ekipo Celovca, v postavi katere so bili štirje Slovenci (Andrej Tavželj, Luka Gomboc, Luc Slivnik, Anže Šiftar). Slivnik je goste popeljal v vodstvo, nato pa so železarji, ki so se morali za nove tri točke pošteno potruditi, priredili preobrat. Ob vseh treh zadetkih domačih je sodeloval Žan Jezovšek.

Železarji so se Korošcem zoperstavili brez kaznovanega kapetana Gašperja Glaviča (dve tekmi prepovedi) in Jaše Jenka (ena tekma prepovedi). Napadalca sta si kazen prislužila zaradi vložka ob koncu tekme pri Zell am See, kjer so Jeseničani zmagali s 4:2. Komisija je po ogledu videoposnetka pobudniku Glaviču izrekla dve tekmi prepovedi, Jenku in igralcu domačih Laurinu Müllerju pa eno. Trener Gorenjcev Gaber Glavič je prejel opozorilo.

Srečanje se za Jeseničane ni začelo po željah. Gostje so prek enega od štirih Slovencev, Luca Slivnika, povedli, dobili prvo tretjino, toda v nadaljevanju so zadeve prišle na svoje mesto. Jeseničani so premoč v drugi tretjini vendarle kronali z zadetkom, izenačil je Gašper Seršen, Žan Jezovšek, podajalec pri prvem golu, pa svojo ekipo povedel v vodstvo. Po dveh tretjinah je bilo razmerje v strelih v okvir vrat 24:11 v korist gostiteljev. V zadnji tretjini pa so pritisnili gostje, a jim Anttija Karajalainena (zaustavil je 22 od 23 strelov, Jeseničani so jih sprožili 30) ni uspelo več premagati. Jezovšek je s svojim drugim golom na tekmi potrdil zmago jeseniškega moštva.

Naslednja tekma Jeseničane čaka v soboto, ko bodo gostovali pri moštvu z dna lestvice Steel Wings Linzu.