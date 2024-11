Hokejisti HK RST-Pellet Celje, ki so v četrtek okrepljeni s finskim čuvajem mreže premagali slovenskega tekmeca HDD Sij Acroni Jesenice, bodo ob 18. uri gostili Cortino. Z italijanskim tekmecem so se srečali preteklo nedeljo in ga premagali. Bodo zmagali tretjič zapored? Jeseničani gostujejo pri mladi ekipi Saluzburga.