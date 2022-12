Vodilni Jeseničani leto končujejo v Italiji

Hokejisti HDD Sij Acroni Jesenice bodo do konca prvega dela Alpske lige odigrali še tri tekme. Zadnjo v tem letu zvečer, ko bodo že 24. zmago na 26. obračunu lovili pri Cortini. Italijanska zasedba se na lestvici dobro drži, trenutno je tretja, le točko za mladimi rdečimi biki, ki pa so že odigrali vse tekme tega dela. Železarji so si že zagotovili prvo mesto in končnico.