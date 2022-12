Železarji s 23. zmago utrdili primat v alpski ligi

Jeseničani so dosegli novo zmago, že 23. na 25 tekmah v regionalnem tekmovanju, kar jih uvršča na trdno prvo mesto. Obenem je bila zmaga v Vipitenu šesta zaporedna zmaga po prekinitvi prvega niza 16 zmag v sezoni na začetku meseca v Celovcu.

Gostje so dobro začeli, na koncu pa so se morali potruditi za nove tri točke. Že v prvi tretjini sta zadela Andrej Galuškin in Anže Prostor, po drugi tretjini brez golov pa je Martin Bohinc v 48. minuti povišal na 3:0. A namesto mirnega konca so gostje domačim dovolili, da so z dvema zadetkoma do 54. minute ujeli priključek. V končnici pa nato spet gostje narekovali ritem, Niki Blomberg in Patrik Rajsar pa sta z zadetkoma v predzadnji in zadnji minuti poskrbela za trdno zmago s 5:2.

Na lestvici imajo železarji zdaj 69 točk, kar 18 več kot druga ekipa Salzburga, ki je najbližji zasledovalec.

Alpska liga, 28. december

