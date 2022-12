Jeseničani zanesljivo do nove zmage

Hokejisti HDD Sij Acroni Jesenice, ki zanesljivo vodijo in so si že pred tedni zagotovili končnico Alpske lige, so v domači dvorani vknjižili 22. alpsko zmago sezone. Ritten so premagali s 5:1.

Jeseničani so po 24 tekmah pri 22 zmagah in so trdno na vrhu lestvice. Pred drugouvrščeno mlado zasedbo Salzburga imajo 15 točk naskoka s štirimi odigranimi tekmami manj.

Jeseničani so povedli v 14. minuti z zadetkom Luke Ulamca. Sodniki so zadetek priznali po dolgem ogledu posnetka. Gorenjci so prednost podvojili v 25. minuti, iz ostrega kota je zadel Ožbej Rep. Miha Logar je kmalu zatem poskrbel že za 3:0, so pa Italijani ostali v igri po golu Jakoba Prasta v 28. minuti.

Toda Eric Pance je gostitelje v 43. minuti znova popeljal do zanesljive prednosti, končni izid pa je z golom v prazno mrežo postavil Ulamec dve minuti in pol pred koncem.

Naslednji dvoboj v alpski ligi bodo hokejisti Jesenic igrali v sredo, ko bodo gostovali pri ekipi Wipptal Broncos.

Alpska liga, 26. december

