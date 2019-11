Jeseničani izgubili pri Italijanih, ki so skočili tik pod vrh

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Varovanci Mitje Šivica so na zahtevnem gostovanju pri Rittnu izgubili.

Hokejisti HDD Sij Acroni Jesenice so na zahtevnem gostovanju pri Rittnu izgubili z 1:4. Italijani so s peto zaporedno zmago skočili tik pod vrh lestvice. Za vodilnim HK SŽ Olimpija zaostajajo pet točk, a imajo na računu tekmo manj.

Italijansko moštvo je Urbana Avsenika prvič premagalo v 19. minuti, ko je drugo igro železarjev z igralcem manj kaznoval Randy Gazzola.

V 46. minuti so power-play izkoristili tudi varovanci Mitje Šivica, izenačil je kapetan Andrej Tavželj. A rezultat na semaforju ni zdržal dolgo, 50 sekund pozneje so gostitelji spet povedli. Na 2:1 jih je popeljal Philipp Pechlaner, slabih deset minut pozneje je na 3:1 zvišal Alex Frei. Gorenjska ekipa je ob koncu priključek lovila brez vratarja in z dodatnim igralcem, a je njihove upe na preobrat z zadetkom v prazen gol za končnih 4:1 pokopal Frei.

Italijani so pred okoli 400 gledalci vknjižili peto zaporedno zmago in na drugem mestu prehiteli Pustertal. Za vodilno Olimpijo zaostajajo pet točk, a imajo tekmo manj.

V soboto k Fassi, Olimpija k rdečim bikom

Železarji bodo v lovu za točkami Alpske lige spet v soboto, ko bodo gostovali pri Fassi. Član HK SŽ Olimpija, ki so v sredo slavili na derbiju s Pustertalom, bodo takrat gostovali pri drugi ekipi Salzburga.

Alpska liga, 28. november

Lestvica

1. HK SŽ Olimpija 19 tekem – 44 točk

2. Ritten 18 – 39

3. Val Pusteria 18 – 39

4. Lustenau 19 – 35

5. Asiago 18 – 34

6. Gardena 17 - 32

.............................................................

7. Zell am See 18 – 31

8. Cortina 16 - 30

9. HDD Sij Acroni Jesenice 18 – 27

10. Feldkirch 15 – 27

11. Fassa 15 – 24

12. Vipiteno 18 – 24

13. Red Bull Salzburg II 19 – 22

14. Vienna Capitals II 18 – 18

15. Kitzbuhel 16 – 17

16. KAC II 19 – 17

17. Bregenzerwald 18 – 12

18. Black Wings Linz 17 – 2

