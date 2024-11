Pri HK RST-Pellet Celje je pred nadaljevanjem sezone prišlo do vratarske spremembe. Celjani so se razšli s prvim čuvajem mreže Jakobom Brandnerjem in v svojo vrsto pripeljali 26-letnega Aleksanterija Heiskanena. Finec se bo predstavil že zvečer, ko bo v dvorani Podmežakla slovenski obračun za dvojne točke – tako za točke v Alpski ligi kot tudi v državnem prvenstvu.

Celjani so v torek naznanili, da so se razšli z avstrijskim vratarjem Jakobom Brandnerjem, dan pozneje pa sporočili, da so sklenili sodelovanje s finskim vratarjem Aleksanterijem Heiskananenom.

26-letnik je zadnje tri sezone branil v tretji švedski ligi, v lanskem tekmovalnem obdobju je za Mjölby HC na 16 tekmah v povprečju zaustavil 92,4 odstotka strelov.

"Kar nekaj časa sem iskal ekipo na dobrem nivoju in ko so me kontaktirali iz Celja, sem bil takoj zainteresiran. Vesel sem, da bom ponovno zaigral. Moja pričakovanja so zmagati na tekmah in priti v končnico tekmovanja. Vzdušje v ekipi se zdi odlično," je v klubski izjavi dejal Heiskanen, ki bo po zapisih Celjanov branil že zvečer, ko se bodo v dvorani Podmežakla pomerili z Jeseničani.

Tekma šteje tako za Alpsko ligo kot tudi za prvi del državnega prvenstva. Jeseničani so trenutno tretje moštvo med alpsko druščino (15 tekem, 31 točk), Celjani pa imajo po 17 tekmah 23 točk, kar trenutno zadostuje za osmo mesto. V državnem prvenstvu so Celjani in Jeseničani dve tekmi pred koncem prvega dela s 15 točkami izenačeni na vrhu.

Alpska liga Četrtek, 28. november

Lestvica:

