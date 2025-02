Celjani začenjajo odločilne boje za končnico, Jeseničani gostijo Cortino

Hokejisti HK RST-Pellet Celje začenjajo izločilno bitko za četrtfinale. Na dve zmagi se bodo merili z Vipitenom, ki ima prednost domačega igrišča in bo tako zvečer gostil prvo srečanje. V preostalih dveh parih se za četrtfinalno vstopnico borita Bregenzerwald in Gardena ter Merano in KHL Sisak. Člani HDD Sij Acroni Jesenice, ki so si že zagotovili četrtfinale, bodo ob 19. uri gostili Cortino in lovili točke za čim boljše izhodišče pred končnico.

Prvih pet ekip rednega dela (Zell am See, Jesenice, Ritten, Cortina in Kitzbühel) si je po rednem delu že zagotovilo nastop v četrtfinalu, a še preden ga 8. marca začnejo, se med seboj merijo v skupini master za čim boljše izhodišče pred končnico in potencialno izbiro četrtfinalnega tekmeca.

Moštva, ki so redni del končala med šestim in 13. mestom, so že opravila prvo fazo kvalifikacij za končnico, zdaj pa jih čaka zadnja. V tej se bo šest ekip, tudi HK RST-Pellet Celje, pomerilo v treh parih na izločanje. Celjani se bodo za napredovanje v četrtfinale merili z Vipitenom, ki je na šestem mestu po rednem delu za las zgrešil neposredno končnico. Napredovala bo ekipa, ki bo zmagala dvakrat. Preostala para sestavljata Bregenzerwald in Gardena ter Merano in KHL Sisak.

Jeseničani bodo ob 19. uri igrali doma, Celjani pa gostujejo pri Vipitenu.

Alpska liga

Četrtek, 27. februar:

Lestvica skupine master

