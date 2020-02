V Tivoliju ponovitev lanskega finala, Jeseničani v Italiji

Pred ljubljansko zasedbo, ki brani naslov v Alpski ligi, je ponovitev lanskega finala s Pustertalom. Ekipi sta se pred dnevi srečali v Italiji, kjer Olimpiji ni uspelo zadeti in je izgubila z 0:2. Italijanskemu moštvu gre v tem delu tekmovanja (med sabo se merijo ekipe, ki so že v končnici) odlično. Na šestih tekmah je petkrat zmagalo in enkrat izgubilo, na lestvici ima na vodilnem mestu pet točk prednosti pred najbližjim zasledovalcem.

Ljubljančani so v tem delu vknjižili le dve zmagi in štiri poraze, zadnjega v torek, ko so pri Rittnu vodili z 2:0, na koncu pa izgubili po kazenskih strelih (2:3).

Jeseničani na novem italijanskem gostovanju, tokrat pri Rittnu. Foto: Peter Podobnik/Sportida

Jeseničani v Italiji

Ritten bo zvečer gostitelj drugega slovenskega kolektiva v tekmovanju HDD Sij Acroni Jesenice. Železarji se ukvarjajo s težjo poškodbo prvega vratarja Antoina Bonvalota, ki bo odsoten več tednov, tako da bodo na zadnjih štirih tekmah pred končnico "iskali" najbolj ustrezno vratarsko orožje za četrtfinale.

Zmaji v soboto pri Cortini, Jeseničani doma nad Asiago

Olimpija bo po večerni tekmi nove točke iskala v soboto pri Cortini, in sicer najverjetneje za zaprtimi vrati, saj so Italijani zaradi strahu pred razširitvijo koronavirusa sprejeli ukrep, da tekme na tem območju, čeprav ni bil tu potrjen še noben primer koronavirusa, lahko potekajo le pred praznimi tribunami.



V Avstriji niso sprejeli podobnih ukrepov. Tako si bo današnjo tekmo lige EBEL v Innsbrucku, kjer so potrdili dva primera koronavirusa, mogoče normalno ogledati v živo, le rokovanja ekip ob koncu srečanja ne bo. Sicer pa v Innsbrucku večje panike po besedah hokejskega napadalca Mihe Zajca, člana Innsbrucka, (še) ni. Jeseničani bodo v soboto ob 18. uri igrali doma, gostili bodo Asiago, v ponedeljek ob 20. uri pa v Podmežakli sledi slovenski derbi.

Rdeči biki v najboljšem položaju za četrtfinale

V kvalifikacijskih skupinah, v katerih se 12 moštev meri za dve preostali četrtfinalni vstopnici (zagotovil si jo bo le zmagovalec skupine), najbolje kaže drugi ekipi Salzburga in Feldkirchu.

Alpska liga, 27. februar, kvalifikacijska skupina 19.15 HK SŽ Olimpija – Val Pusteria

20.00 Ritten – HDD Sij Acroni Jesenice

20.30 Asiago – Cortina

Lestvica skupine za razvrstitev 1. Val Pusteria 6 – 17 (2)

2. Cortina 6 – 12 (1)

3. Ritten 6 – 12 (3)

4. HK SŽ Olimpija 6 – 10 (4)

5. Asiago 6 – 8

6. HDD Sij Acroni Jesenice 6 – 5 *() V oklepaju so dodatne točke, ki so jih ekipe prenesle v drugi del, v katerem bodo odigrale deset tekem (vsaka z vsako doma in v gosteh). Vse ekipe so že uvrščene v končnico. Najboljše tri si bodo po desetih tekmah same izbrale četrtfinalnega nasprotnika.

Alpska liga, kvalifikacijski skupini Vienna Capitals II – Gardena

Red Bull Salzburg II – KAC II

Feldkirch – Zell am See

Lustenau – Vipiteno

Kitzbuhel – Linz II

Fassa – Bregenzerwald

