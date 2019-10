V živo: V Tivoliju še naprej vodstvo Jesenic

V Tivoliju pravkar poteka uradno 500. derbi med Olimpijo in Jesenicami. Tokratna tekma šteje dvojno, za točke Alpske lige in državno prvenstvo. Bo Olimpija razmerje zmag na derbijih izenačila na 236 ali bodo Jeseničani ušli na 237? Že pred srečanjem so se na ledu tivolske dvorane na revialnem obračunu srečali nekdanji hokejisti obeh klubov in se razšli s prijateljskih 3:3.

Alpska liga, 26. oktober



HK SŽ Olimpija : HDD Sij Acroni Jesenice 0:1* (0:1, -;-, -:-)

Hebar 2. (Tavželj, PP1)



*tekma se je začela ob 17.30

Zgodovina velikega rivalstva se je začela pisati pred več desetletji, po besedah Andreja Stareta, ki mu na Hokejski zvezi Slovenije glede statistike zaupajo, 5. novembra 1954. Desetletja rdečih in zelenih so bila pestra, polna vzponov in padcev. Tradicijo derbijev poskušata naprej peljati precej mlada članska kolektiva HDD Sij Acroni Jesenice in HK SŽ Olimpija, ki sta zrasla na pogoriščih nekdanjih klubov.

Izkupiček zmag na derbijih je 235:236 v korist Jeseničanov, 28-krat sta se ekipi razšli brez zmagovalca. Na to, kako bo danes, bo treba počakati do večera. V lanski sezoni so na derbijih prevladovali člani Olimpije, ki so zmagali tudi na obeh letošnjih medsebojnih obračunih. Na pripravljalni tekmi na Bledu s 4:1, v finalu pokala pa z 8:4.

Jeseničani izkoristili prvo kazen Olimpije

Adrej Hebar je poskrbel za prvi zadetek na tekmi. Foto: Matic Ritonja/Sportida

Tokrat je srečanje bolje odprla jeseniška zasedba, ki se je v prvih minutah zdela bolj odločna in željna zmage, izključitev domačega branilca Mihe Logarja je izkoristil eden izkušenejših članov gostov Andrej Hebar in po 90 sekundah ugnal Žana Usa.

Nadaljevanje, v katerem se je večkrat zaiskrilo in so pele pesti, je postreglo s kopico izključitev. Jeseničani so imeli v prvih desetih minutah trikrat igralca več, minuto in pol so igrali z dvema več - Us je bil večkrat na preizkušnji -, a jim je po strelu Andreja Tavžlja veselje preprečil okvir vrat. Najbolj vroče je bilo pred jeseniškimi vrati, v katerih je stal Urban Avsenik, v 14. minuti, ko so zeleno-beli igrali z igralcem več. Aleš Mušič je premagal Avsenika, a zadetek zaradi nepravilne podaje ni veljal. Do konca prve tretjine je ostalo pri 0:1 za Jesenice.

Olimpija, ki zaseda peto mesto Alpske lige, lovi peto zaporedno (osmo skupno) alpsko zmago, Jeseničani, ki so 12., pa peto v tej sezoni.

Prijateljski izid nekdanjih akterjev derbijev Nekdanji akterji večnih derbijev so se razšli s prijateljskih 3:3. Foto: Rok Srakar/HZS Pred jubilejnim obračunom je v organizaciji Hokejske zveze Slovenije potekala tekma hokejskih legend obeh slovenskih klubov. Na jeseniški strani so bili med drugimi Borut Vukčevič, Andrej Razinger, Matjaž Kopitar, Boris Kunčič, Robert Kristan, Peter Rožič, Matevž Erman, na ljubljanski pa Luka Simšič, Igor Hriberšek, Domen Lajevec, Andrej Hebar, Andrej Vidmar, Dejan Kontrec, Egon Murič, Dušan Lepša, Igor Beribak ... Moštvi sta se razšli s prijateljskih 3:3, po katerih sta obe priznali, da pogrešata stare dobre čase, ko je bil hokej med najbolj priljubljenimi športi v Sloveniji in ko se je za derbi iskala karta več. Ob tem pa izrazili upanje, da bo ta kolektivni šport spet videl boljše čase.

Zanimivosti z derbijev med Olimpijo in Jesenicami - Prvi derbi so odigrali 5. novembra 1954 v Beogradu na odprtem drsališču na Tašmajdanu, Jeseničani so zmagali s 3:1. - Olimpija je Jesenice prvič premagala leta 1968 v Ljubljani, na Jesenicah je prvič zmagala leta 1973. - Razmerje zmag na 499 derbijih je 235 : 236 v korist Jesenic, 28-krat sta se ekipi razšli z remijem. - Razmerje golov na 499 derbijih je 1.792 : 1.818 v korist Jesenic. - Največ zadetkov na derbijih, 72, je dosegel Ivo Jan mlajši, sledijo Ildar Rahmatulin (62), Tomaž Vnuk (49), Dejan Kontrec (46). - Največ tekem na derbijih je odigral Bojan Zajc (277), pri Jeseničanih pa Andrej Razinger (214). - Andrej Tavželj, Peter Rožič in Roman Smolej so trije hokejisti, ki so bili kapetani tako Jesenic kot Olimpije. Vir: dr. Andrej Stare

Alpska liga, 26. oktober

Lestvica

