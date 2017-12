Olimpija in Jesenice pred derbijem do polnega izplena

Alpska liga od 26. do 30. decembra

Za slovenskima predstavnikoma je uspešen četrtek. Jeseničani so s 7:1 odpravili drugo moštvo Celovca, Olimpija pa je bila s 4:1 boljša od druge ekipe Salzburga. Železarji in zmaji se tako na sobotni derbi, ki se bo v Podmežakli začel ob 18. uri, odpravljajo s popotnico zmage.

Tako člani Olimpije kot Jesenic so pred sobotnim derbijem prišli do pričakovanih zmag. Foto: Vid Ponikvar

Člani HK SŽ Olimpija so zmagali še četrtič zapored. Potem ko so v torek slavili v Celovcu, so bili v četrtek uspešnejši od mladih rdečih bikov. Hokejisti HDD Sij Acroni Jesenice pa so po torkovem porazu (1:3) proti drugi ekipi Salzburga tokrat zanesljivo preskočili Korošce.

V naslednjih tednih se bodo te štiri ekipe v svoji skupini izmenjevale (ustvarile so se skupine, tudi glede na geografsko lego, slovenska predstavnika imata precej ugodne tekmece za nabiranje točk za končnico).

Dan D tedna bo peti večni derbi sezone, ki ga bodo v soboto od 18. uri gostili Jeseničani. Dozdajšnje štiri so dobili Gorenjci, ki so se izkazali za boljšega nasprotnika. Če Olimpiji ne bo uspelo premagati rdeče-belih, bo prvič v koledarskem letu ostala brez zmage nad Jesenicami.