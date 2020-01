Olimpija se je z zmago na derbiju utrdila v vodstvu

Moštva v Alpski ligi lovijo prve točke v letu 2020. Hokejisti HK SŽ Olimpije so se v derbiju kroga udarili z drugouvrščenim Rittnom, ga premagali s 4:3 in mu še pobegnili na lestvici. Člani HDD Sij Acroni Jesenice prav tako gostujejo v Italiji, in sicer pri Gardeni. Četrtek prinaša tudi predarlski derbi med Lustenauom in Feldkirchom.