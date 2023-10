Visoki zmagi Celjanov in Jeseničanov

Hokejisti HK RST-Pellet Celje so za tretjo alpsko zmago sezone s 7:2 premagali italijansko Fasso. Tri zadetke je dosegel latvijski napadalec Mikus Mintautiskis in dodal še dve asistenci, dva pa Luka Kalan. Celjani ostajajo na zadnjem mestu. Tudi branilci alpske lovorike z Jesenic so vknjižili visoko zmago, s 7:1 so doma premagali drugo ekipo Celovca, ki ima močan slovenski pridih. Pod zadetke za sedmo zaporedno zmago se je podpisalo sedem različnih strelcev.

Obračun v Celju se je začel po željah gostov, ti so po minuti in pol vodili, a je Mintautiskis kaj hitro izenačil, pa tudi ta rezultat ni dolgo zdržal. Italijanska zasedba je v peti minuti vodila, a to je bil zadnji plošček, ki ga je končal za hrbtom Jakoba Brandnerja.

Gostitelji so dve minuti pred prvim odmorom izkoristili prvo številčno prednost, pod izenačujoči zadetek se je podpisal Luka Kalan. V 35. minuti je Maks Bukovec zadel za prvo vodstvo Celjanov, še pred drugim odmorom pa je Kalan z drugim golom zvišal na 4:2. Mintautiskis je v začetku zadnjega dela zadel za 5:2, Mark Sojer na 6:2, Latvijec pa je v 49. minuti s hat-trickom postavil končnih 7:2.

Celjani ostajajo prikovani na dno alpske lestvice, v soboto pa jih čaka zahtevno gostovanje, palice bodo prekrižali z vodilnim Zell am Seejem.

Žan Jezovšek je vknjižil deseti alpski zadetek sezone. Foto: Peter Podobnik/Sportida Jeseničani so na zadnjih šestih tekmah v regionalnem tekmovanju vpisali šest zmag, od tega dve po podaljšku. Nazadnje so v gosteh premagali drugo zasedbo Linza s 5:3 in so tako tokratni domači obračun proti Celovčanom pričakali na drugem mestu lige. Železarji so danes v domači Podmežakli nadaljevali zmagoviti niz in so pri vrhu lestvice.

Danes so na domačem ledu odločno začeli dvoboj in povedli po dveh minutah igre, ko je zadel Žan Jezovšek. Tudi gostje so imeli v prvi tretjini svoje priložnosti in eno so izkoristili v deveti minuti, ko je izenačil Sebastian List. Jeseničani so vodstvo znova prevzeli 12 sekund pred iztekom uvodne tretjine, Eric Pance je izkoristil igro z igralcem več.

Nato pa so v drugi tretjini Železarji povsem zagospodarili na ledu in tekmecu zabili štiri gole. Natančni so bili Gašper Glavič, Erik Svetina, Žan Špari Leben in Maks Selan. Sredi zadnje tretjine je sedmi zadetek v mrežo gostov pospravil še Grega Pazlar.

Jeseničane naslednja tekma v regionalnem tekmovanju čaka v soboto, ko bodo gostovali pri Meranu.

Alpska liga Četrtek, 19. oktober

Preberite še: