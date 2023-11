Celjani do zmage na Predarlskem

Po reprezentančnem premoru so se v tekmovalni ritem vrnila tudi moštva Alpske lige. Hokejisti HK RST-Pellet Celje so na gostovanju pri Lustenauu zmagali s 4:2 in skočili na 12. mesto. Dvakrat je zadel Jaša Jenko, po enkrat pa Nik Širovnik in Mikus Mintautiskis. Branilci naslova z Jesenic, ki so tretji, so že v petek gostovali pri predzadnji Gardeni in jo premagali s 5:2.

Celjani so po reprezentančnem premoru končali krajši niz porazov v regionalni ligi in spet zmagali, tokrat v gosteh proti tekmecem, ki so jih kot novinci v alpski ligi prve premagali.

Temelje za šesto zmago v sezoni, s katero so zdaj Celjani pri 18 točkah, so postavili že v prvi tretjini. Takrat je dvakrat zadel Jaša Jenko (8., 13.), en gol je dodal še Nik Širovnik (14.). Domači so vmes znižali na 1:2 in potem v začetku drugega dela še na 2:3, toda gol Mikusa Mintautiškisa v 34. minuti je odločil dvoboj in prinesel zmago Celjanom.

Jeseničani zanesljivi pri Gardeni

Gostitelji so z zadetkom Anthonyja De Luce povedli v deveti minuti druge tretjine, nato pa se je usulo z jeseniške strani. Žan Jezovšek je ob igralcu več na ledu izenačil v 31. minuti tekme, slabih pet minut kasneje je za vodstvo železarjev zadel še Žan Špari Leben, na 1:3 je povišal Urban Sodja v 37. minuti, po drugem odmoru pa se je jeseniška prevlada nadaljevala.

Jeseničani so Gardeno premagali s 5:2. Foto: www.alesfevzer.com

Maks Selan je v 49. minuti zabil četrti gol za slovensko moštvo, Gašper Seršen pa petega v 52. minuti. Železarji so se nato morda malce preveč sprostili, v zadnji minuti tekme je poraz domačih omilil Hannes Kasslatter.

Hokejisti Gerdine so na vrata Žana Usa sprožili deset strelov, na drugi strani je bil Pauli Hofer eden od junakov tekme. Ustavil je namreč 37 strelov na svoja vrata.

Naslednja tekma Jeseničane čaka že v soboto, ko se bodo v Podmežakli spopadli s Fasso.

