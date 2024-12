Po desetdnevnem premoru 10. zmaga za Jesenice

Gorenjska zasedba je po desetdnevnem premoru zavoljo svetovnega prvenstva do 20 let dosegla deseto zmago v alpski ligi in je na tretjem mestu. Vodilni Zell am See ima štiri točke prednosti, a tudi tekmo več, medtem ko ima Kitzbühel enak točkovni izkupiček kot jeseniška.

Za izbrance finskega strokovnjaka na jeseniški klopi Nika Eronena so na Južnem Tirolskem zadeli Luc Slivnik (11., 22.), Jaša Jenko (16.), Finec Santeri Sillanpää (55.) in Erik Svetina (59.), za gostitelje pa Nicolo Remolato (40.) in Daniels Murnieks (55.).

Jeseniška ekipa bo naslednjo tekmo igrala v četrtek, v dvorani Podmežakla bo gostila italijansko Val Gardeno.

Alpska liga:

Torek, 17. december:

Lestvica: