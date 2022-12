Jeseničani na Predarlskem do 20. alpske zmage

Hokejisti HDD Sij Acroni Jesenice, ki so si kot prvi zagotovili končnico, so na Predarlskem pri trenutno deseti zasedbi Alpske lige Bregenzerwaldu vknjižili 20. zmago v tekmovanju. Zmagali so s 4:1.

Jeseničani so v edini tekmi regionalnega tekmovanja, ki so jo odigrali ta teden, zanesljivo zmagali in se utrdili na prvem mestu. Po 22 tekmah in 20 zmagah imajo zdaj železarji 60 točk, devet več kot Salzburg, ki pa ima tudi šest tekem več.

Jeseničani so v prejšnji tekmi doma visoko s 5:0 premagali Merano, danes pa so gostovali pri Bregenzerwaldu. Moštvo s sredine lestvice se je gostom upiralo le v prvi tretjini, v nadaljevanju pa so Jeseničani še bolj stopili na plin in terensko premoč iz prvega dela kronali še z zadetki.

Mrežo Bregenzerwalda je načel Luka Ulamec, Rudolfs Polcs in Žan Jezovšek pa sta v naslednjih štirih minutah praktično že odločila tekmo. V 46. minuti je na 4:0 povišal Lovro Kumanović, tako da je bi zmagovalec odločen, gostom pa ni uspelo ohraniti nedotaknjene mreže, saj so domači v 53. minuti dosegli častni zadetek.

Naslednji dvoboj v regionalnem tekmovanju bodo jeseniški hokejisti igrali v sredo, ko bodo gostovali pri Kitzbühlu.

Alpska liga, 17. december

