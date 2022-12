Muršakovi po dramatičnem zaključku ostajajo v igri za naslov v ligi prvakov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Znani so vsi polfinalisti hokejske lige prvakov. Med temi je tudi Frölunda, katere član je slovenski napadalec Jan Muršak. Švedski klub je na torkovi povratni četrtfinalni tekmi švedskega tekmeca Skellefteå izločil po izvajanju kazenskih strelov. V polfinalu ga čaka še en švedski rival Luleå. V drugem polfinalnem paru se bosta pomerila švicarki Zug in finska Tappara.

Muršakovi so se na povratno srečanje odpravili z minimalnim zaostankom s prve tekme (0:1). Po rednem delu tekme so vodili s 3:2, zaradi izenačenega seštevka je sledil podaljšek, v tem gola ni bilo, tako da so o polfinalistu odločali kazenski streli. Po teh se je veselilo moštvo slovenskega napadalca, ki tako ostaja v igri za peto lovoriko lige prvakov.

V polfinalu se bo Frölunda merila še z enim švedskim tekmecem Luleå. Ta si je proti finskemu Jukuritu že na prvi tekmi priigral lepo prednost (5:1), zmagal je tudi na drugem srečanju (3:1) in tako zanesljivo napredoval.

Konec za zadnje zmagovalce

Finski klub Tappara je izločil branilca lovorike, švedski Rögle. Švedi so na prvi tekmi slavili s 3:2, na povratni pa so bili s 5:1 boljši Finci.

Za finale se bodo pomerili s švicarskim prvakom Zugom. Ta je na prvi četrtfinalni tekmi s češkim kolektivom Mountfield HK remiziral (2:2). Tudi tokrat je bilo po rednem delu izenačeno (1:1), sledil je podaljšek, v tem pa smo videli gol švicarske ekipe.

Polfinale se bo začel 10. januarja, prvak pa bo znan 18. februarja.

Polfinalna para:

Luleå - Frölunda (Jan Muršak)

Zug - Tappara