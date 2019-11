Olimpija bo zmagoviti niz poskušala nadaljevati proti razigranemu Slovencu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Hokejisti Olimpije se bodo v tekmovalni ritem Alpske lige vrnili v četrtek ob 19.15, ko bodo gostili Zell am See. Foto: Grega Valančič/Sportida

Po reprezentančnem premoru se bosta v tekmovalni ritem Alpske lige vrnila tudi oba slovenska predstavnika. Hokejisti HK SŽ Olimpija, med katerimi ni več Aleša Kranjca, bodo v četrtek ob 19.15 gostili slovensko obarvani Zell am See in poskušali niz alpskih zmag podaljšati na osem. Člani HDD Sij Acroni Jesenice bodo nove točke lovili v soboto.