Novinci po kazenskih strelih ugnali železarje

Danes se je začela nova sezona Alpske lige, v kateri bomo spremljali le eno slovensko moštvo, HDD Sij Acroni Jesenice. Ljubljanski HK SŽ Olimpija, ki je dobil zadnji alpski izvedbi, se je namreč preselil na višjo tekmovalno raven, v ligo IceHL. Železarji, ki so doživeli precej sprememb tako v trenerskem kot igralskem kadru, so pred začetkom previdni, po prvem delu si želijo biti med prvo šesterico, bolj realno sliko tekmecev bodo dobili po nekaj krogih. Že na uvodu pa so doživeli hladen tuš. Novinec Merano, ki ga vodi nekdanji trener železarjev Kim Collins, je v Podmežakli slavil po izvajanju kazenskih strelov.

Alpska liga v novi preobleki je vstopila v šesto izvedbo. Lanska sezona se je za slovenska kluba končala z zmago zmajev in s polfinalnim porazom Jeseničanov proti Asiagu. Za Ljubljančane je bila to druga zaporedna zmaga v tem tekmovanju oziroma druga v treh sezonah, saj sezone 2019/20 zaradi pandemije niso dokončali. V tem tekmovalnem obdobju v ligi sodeluje 17 ekip. Dva izmed najboljših iz prejšnjih sezon, SŽ Olimpija in Pustertal, bosta to sezono namreč igrala v najvišjem razredu regionalnega tekmovanja, ligi ICEHL (nekdanja liga Ebel). V ligo sta se vrnila Vienna Capitals Silver in Zell am See, novinec pa je Merano.

Collins odnesel točki z Jesenic

Prav novinci so bili prvi nasprotnik železarjev v novi sezoni. Trener Italijanov Kim Collins, ki je pred desetletjem in pol trenersko vlogo opravljal na Jesenicah, je s svojimi varovanci že na uvodu pokazal, da bo trd oreh za vsakega nasprotnika. Jeseničani kljub vodstvu po zadetku Eetuja Ela v drugi tretjini prednosti niso uspeli zadržati, saj je v zadnjem delu igre izenačil Victor Ahlström. Nogometni rezultat je nato ostal na semaforju vse do konca podaljška, pri kazenskih strelih pa so bili uspešnejši gostje, ki so za hrbet Oscarja Froberga spravili dva ploščka, in se že na uvodni tekmi v za njih novem tekmovanju veselili prve zmage.

Jesenice sedaj čaka prvo gostovanje, v četrtek se odpravljajo v Linz.

32 tekem rednega dela, nato končnica

V rednem delu sezone bo vsaka ekipa igrala po 16 tekem doma in v gosteh, sledili bodo boji za končnico.

Ta se bo začela marca, ekipe pa bodo na tekmah na izpadanje igrale na tri zmage. Prvak lige za sezono 2021/22 bo znan najpozneje 23. aprila.

Prvi cilj železarjev je, da uvodni del končajo med prvo šesterico.