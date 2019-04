Žnidarčič in Cof najhitrejša v spustaškem sprintu

Tokratne izbirne tekme na Soči se je udeležilo tudi precej tujih tekmovalcev, ki so se podobno kot Slovenci potegovali za mesta v svojih državnih reprezentancah. Med drugim so imeli izbirne tekme Nemci in Italijani.

V moški konkurenci kajakašev sta za dvojno domačo zmago poskrbela Žnidarčič in Urankar. Lanskoletni svetovni prvak v sprintu na divjih vodah Žnidarčič je bil 1,26 sekunde hitrejši od svetovnega prvaka v sprintu na divjih vodah iz leta 2017 Urankarja. Tretje mesto je zasedel Italijan Leonardo Pontarolo. Tim Novak je bil četrti, Vid Oštrbenk pa peti.

V konkurenci kanuistov je bil najhitrejši Blaž Cof, lanskoletni svetovni prvak v tej divjevodaški disciplini. S sedemindvajsetimi stotinkami sekunde zaostanka se je na drugo mesto uvrstil Italijan Mattia Quintarelli, tretji pa je bil še en Italijan Giorgio dell'Agostino. V finalu so veslali še Simon Hočevar, ki je bil šesti, Maj Oštrbenk, ki je zasedel sedmo mesto, Martin Gale kot deseti, Nejc Gradišek (11.) in Taj Kevin Bizjak (12.).

Foto: Kajakaška zveza Slovenije

Lea Novak blizu najboljši trojici

V ženski konkurenci kajakašic je bila blizu najboljši trojici Lea Novak, ki je bila četrta, za tretjim mestom pa zaostala za 20 stotink sekunde. Zmagala je Italijanka Mathilde Rosa, drugo in tretje mesto pa sta si priveslali Nemki Alke Overbeck in Anna Bohn.

Med kanuistkami in dvojci svojih predstavnikov Slovenija ni imela. Med kanuistkami je zmagala Italijanka Cecilia Panato, med dvojci pa Hrvata Ivan Tolić in Luka Obadić.

Po izidih štirih izbirnih tekem bodo v potrditev strokovnemu svetu predlagani člani ekipe za člansko evropsko prvenstvo na Soči, svetovno prvenstvo v Španiji ter tekmo svetovnega pokala v Franciji ter za evropsko prvenstvo za mladince in mlajše člane v Banjaluki.

Na seznamu, ki ga bo v potrditev prejel strokovni svet, so kajakaši Simon Oven, Nejc Žnidarčič, Anže Urankar in Tim Novak (za nastop na svetovnem pokalu tudi Urban Novak in Vid Oštrbenk) ter kanuist Blaž Cof.

Za ekipo mlajših članov bodo predlagani Anže Urankar, Tim Novak ter pogojno Aljaž Dimič in Matic Firm v konkurenci kajakašev in Lea Novak med kajakašicami. Za mladinsko ekipo pa kandidirajo Vid Oštrbenk, Urban Novak in Erazem Šavli ter eden izmed dvojice Ulan Valant - Lenart Stanovnik med kajakaši, Martin Gale, Maj Oštrbenk in Nejc Gradišek med kanuisti, Eva Alina Hočevar, Helena Domajnko, Živa Jančar in Ana Šteblaj med kajakašicami ter dvojca Gale - Gradišek in Oštrbenk - Oštrbenk.

