Simon Oven najhitrejši v klasičnem spustu

V Trnovem ob Soči so spustaši na divjih vodah opravili s tretjo izbirno tekmo za sestavo reprezentance, ki jo letos čakajo nastopi na majskem evropskem prvenstvu na Soči, tekmah svetovnega pokala in svetovnem prvenstvu v sprintu na divjih vodah v La Seu d'Urgellu. V preizkušnji klasičnega spusta je med kajakaši znova zmagal Simon Oven.

Aktualni svetovni prvak v klasičnem spustu Simon Oven je za progo klasičnega spusta na divjih vodah potreboval 12 minut, 23 sekund in 27 stotink, kar je skoraj sedem sekund manj od drugouvrščenega Nemca Finna Hartsteina. Tudi na tretje mesto se je uvrstil nemški kajakaš Nico Paufler. Tako kot Slovenci na izbirnih tekmah pri nas tekmujejo tudi Nemci in Italijani. Na četrto mesto med kajakaši se je uvrstil Nejc Žnidarčič, Anže Urankar je bil peti, Tim Novak pa deseti.

V kategoriji kanuistov je zmagal Hrvat Emil Milihram, večkratni svetovni prvak v klasičnem spustu. Na drugo mesto je z dobrimi 17 sekundami zaostanka priveslal Blaž Cof, lanski svetovni prvak v sprintu na divjih vodah, tretji pa je bil Italijan Giorgio dell'Agostino. Na osmo mesto se je uvrstil Matej Hočevar.

Dve slovenski predstavnici sta se merili v konkurenci kajakašic. Nastopili sta mladinki Ana Šteblaj in Živa Jančar ter zasedli 15. in 16. mesto. Najhitrejša je bila Italijanka Mathilde Rosa, drugo in tretje mesto pa sta si priveslali izkušeni nemški kajakašici Alke Overbeck in Sabine Fuesser.

Med kanuistkami sta za dvojno zmago poskrbeli sestri Cecilia in Alice Panato iz Italije, tretja pa je bila njuna rojakinja Marlene Ricciardi. Med dvojci sta bila najboljša Hrvata Ivan Tolić in Luka Obadić, med ženskimi kanuističnimi dvojci pa Nemki Janina Piaskowski in Maren Lutz. V omenjenih kategorijah na startu ni bilo slovenskih predstavnikov.

V nedeljo bo v Trnovem na Soči potekala še zadnja izbirna tekma v spustu, in sicer v sprintu na divjih vodah. Prva vožnja se bo začela ob 8.30.

