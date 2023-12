Znanih 15 slovenskih vaterpolistov za EP na Hrvaškem

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Prvenstvo stare celine bo na sporedu med 4. in 16. januarjem, Slovenci pa bodo igrali v skupini D v Dubrovniku. Najprej se bodo v v petek pomerili proti Slovaški, dva dni kasneje sledi obračun proti Romuniji, 9. januarja pa za konec skupinskega dela še proti Nizozemski.

V petek so slovenski vaterpolisti v Mariboru na edini uradni tekmi pred EP premagali Mladost z 11:9. Dobra dva tedna pred tem je Mladost v Zagrebu visoko premagala slovensko izbrano vrsto. Vmes je Slovenija igrala še proti Primorju.

Selektor Vičević, ki mu bosta pri delu z reprezentanti pomagala Marko Gostić in Teo Galič, je bil zadovoljen z višjo ravno igre, skrbi pa ga premalo discipline v igri, je dejal v izjavi za ZVDS.

"V petek za to nismo bili kaznovani, na EP bo drugače. Do odhoda v Dubrovnik nas čaka še veliko dela, časa pa ni prav veliko, zato bomo trenirali tudi na novega leta dan, prav tako pa so bili fantje v bazenu tudi danes," je po zadnjem treningu leta 2023 v Kranju dejal Vičević.

Mirko Vičević

Med 15 izbranci ni večjih presenečenj, saj bodo jedro ekipe sestavljali igralci, ki so na junijskih kvalifikacijah v Kranju Sloveniji priborili drugi zaporedni nastop med najboljšimi evropskimi vaterpolskimi reprezentancami.

Izbor je krojila tudi bolezen, tako sta brez nastopa na EP ostala Aljaž Pevec in Enej Potočnik, medtem ko ima Juš Vončina težave s poškodbo kolena. Namesto te trojice so priložnost dobili trije mladi vaterpolisti, Nikola Rajlić, Miha Šantak in Jurij Seljak.

"Malo gledamo tudi na prihodnost, zato smo reprezentanci pridružili še tri mlade igralce. Kako dobro vzdušje je v ekipi, pokaže to, da sta bila danes prisotna tudi Potočnik, ki že devet dni ne trenira, in Vončina," je dodal slovenski selektor.

Potnike v Dubrovnik v ponedeljek od 17. do 20. ure že čaka trening. "Kot rečeno, časa ni veliko, zato moramo vsak trenutek izkoristiti za trening. Zadovoljen sem z ekipo, ki bo igrala na EP, in ji popolnoma zaupam. Vse pohvale pa si zaslužijo tudi tisti, ki ne bodo šli z nami v Dubrovnik, saj so nam zelo pomagali, da so bile priprave uspešne," je svoje varovance pohvalil slovenski selektor.

Strokovno vodstvo na čelu z Vičevićem vse bolj pogleduje k nasprotnikom v Dubrovniku. Najmanj informacij je o Slovaški, proti kateri je Slovenija na zadnjem EP na tekmi za 15. mesto izgubila s 5:11.

"Kolikor vem, se Slovaki pripravljajo v Bratislavi, žal pa nismo dobili nobenih drugih informacij. To bo manjši minus za nas, je pa res, da nam bo prav prišla tudi lanska tekma v Splitu. Dobili smo pripravljalne tekme Nizozemske in Romunije, veliko pozornosti pa smo namenili naši tekmi z Mladostjo, ker je prav, da vidimo svoje napake in kaj bomo morali popraviti v svoji igri," je o zadnjih dneh o analizah dejal Vičević.

Petinpetdesetletni črnogorski strokovnjak si želi, da do odhoda na EP ne bi zbolel še kdo od igralcev ali da ne bi prišlo do kakšne poškodbe.