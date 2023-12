Slovenska reprezentanca presenetila zagrebško Mladost

Še pred 14 dnevi je Mladost v Zagrebu visoko premagala slovenske vaterpoliste, v tem obdobju pa so izbranci novega selektorja Mirka Vičevića zelo napredovali v svoji igri in s presenetljivo zmago v Mariboru napovedali, da bodo tudi v Dubrovniku v predtekmovalni skupini trd oreh za vse nasprotnike. V skupini D bodo tekmeci Slovaška, Nizozemska in Romunija.

Slovenski vaterpolisti so tekmo odprli z golo Jaše Kadivca, še bolj zadovoljni pa so bili dve minuti pred iztekom četrtine, ko je Andraž Pušavec zadel za 4:1. Tudi v drugi četrtini so prvi v polno zadeli slovenski vaterpolisti, med strelce pa se je z golom za 5:2 vpisal Vukašin Stefanović, a do odmora se je Mladost približala na -1.

Slovenija : Mladost Zagreb 11:9 (4:2, 1:2, 3:2, 3:3) Bazen Pristan, sodnika: Homovec, Suhadolnik. Slovenija: Beton, Popović 1, Kadivec 3, Čanč, Lah, Stefanović 1, Pušavec 2, Paunovič, Seljak, Justin 1, Troppan 2, Cerar, Štromajer, Žurbi, Kačič, Šantak, Rajlić 1, Potočnik, D. Gostić. Selektor: Mirko Vičević.

Mladost Zagreb: Sunara, J. Bušić, Fajković, Solje, Gluhaić 1, Penava 4, Koprčina 2, Huljev, Blažević, Obuljen, Herceg, Jajčinović 1, Čosić, T, Bušić 1. Trener: Damir Vincek.

Za nekoliko mirnejše nadaljevanje tekme sta ob menjavi strani poskrbela Benjamin Popović in Aljaž Troppan. Tri gole pa je razlika znašala tudi po prvi minuti zadnje četrtine, ko je svoj tretji gol na tekmi dosegel Kadivec (9:6). Ko so Zagrebčani s tremi zaporednimi goli, zadnjega je dosegel odlični Jerko Penava, izenačili na 9:9, je zadišalo po popolnem preobratu. Slovenci pa so v obrambi vendarle strnili svoje vrste, v napadu pa sta njihovo zmago zagotovila Aljaž Troppan in Andraž Pušavec.

Foto: STA

Selektor Vičević: Čaka nas še veliko dela

"Današnja tekma je bila dobra, tista pred 14 dnevi pa ne, bi bil najkrajši komentar. Mislim, da je bilo tokrat več želje in borbenosti kot v Zagrebu. Drži tudi, da smo dvignili raven igre, malo pa me skrbi, ker je bilo na trenutke premalo discipline, ko smo iz naše posesti žoge nasprotnikom dovolili protinapade. Tokrat za to nismo bili kaznovani, na EP pa bo to drugače. Vsekakor nas čaka še veliko dela, časa pa ni prav veliko. Veseli me, da smo dvignili raven telesne pripravljenosti, čeprav smo še včeraj zvečer imeli izredno naporen trening. Ostaneta nam še dva dneva, ki jih bomo izkoristili tudi za taktiko," je tekmo ocenil selektor Vičević.