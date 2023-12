Vaterpolisti začenjajo priprave na evropsko prvenstvo

V soboto so vaterpolisti Triglava na povratni četrtfinalni tekmi pokala challenger dosegli svoj cilj in se zanesljivo uvrstili v polfinale, tekmo pa je iz domačega Kotorja pozorno spremljal tudi novi selektor Mirko Vičević, saj bodo jedro slovenske reprezentance na EP tvorili kranjski vaterpolisti. Zadovoljen je bil s tremi četrtinami, ne pa tudi z zadnjo, ki so jo Kranjčani po nepotrebnem visoko izgubili.

"Seznam je enak, kot ga je v kvalifikacijah uporabil že Štromajer, ki ima nemalo zaslug, da se je Slovenija uvrstila na evropsko prvenstvo. Tudi to je eden od razlogov, zakaj ga nisem spreminjal, sva se pa srečala prejšnji teden v Kranju. Dolgo se poznava, odlično komunicirava in veliko mi je že pomagal. Prepričan sem, da bo, kolikor bo lahko, pomagal tudi v prihodnje, da bomo vsi skupaj dosegli čim boljši rezultat na prvenstvu," je pred prihodom za spletno stran zveze dejal Vičević, ki mu bosta pri delu z reprezentanti pomagala Marko Gostić in Teo Galić.

S kranjskimi vaterpolisti in drugimi reprezentančnimi kandidati se je selektor srečal že pred tednom dni na prvi četrtfinalni tekmi evropskega pokala oziroma turnirju lige AWL. "Manjkala sta kapetan Jaša Kadivec, ki je imel obveznosti s Primorjem, in Vukašin Stefanović, ki sta prav tako na tem seznamu. Igralcem sem povedal, da nisem čarovnik ali kakšen diktator. Pomembno bo, da bodo igralci razumeli, da je to naše skupno delo, ki ga moramo opravljati z zadovoljstvom. Če bomo resnično sodelovali in dali vse od sebe, se lahko nadejamo tudi rezultata."

Slovenske vaterpoliste čaka tudi nekaj pripravljalnih tekem. Prva bo na sporedu že v petek, ko se bodo pomerili z zagrebško Mladostjo, pred božičem bodo odšli še na Reko, kjer jih čaka tekma s Primorjem.

Foto: STA

"To je za zdaj dogovorjeno in ob tej priložnosti bi se rad zahvalil Damirju Vinceku, trenerju Mladosti, in Igorju Hiniću, trenerju Primorja, ki sta takoj našla termin ter izrazila željo, da bi bili njuni ekipi naša pripravljalna partnerja. Iščemo še tekmeca za uradno tekmo pred novim letom, ki bi bila nekakšna generalka pred odhodom v Dubrovnik. Ena od možnosti je Izrael, ki je na pripravah v Srbiji in na Hrvaškem," je še pojasnil Vičević.

Slovenija bo prvi del EP igrala v Dubrovniku. V skupini D bo njen prvi nasprotnik Slovaška, s katero bodo Slovenci igrali 5. januarja ob 17.45. Po dnevu odmora se bodo slovenski vaterpolisti, prav tako ob 17.45, pomerili z Romunijo, na zadnji tekmi skupinskega dela tekmovanj jih 9. januarja ob 20.15 čaka še tekma z Nizozemsko.

Za slovenske vaterpoliste bo to peti nastop na EP po turnirjih v Italiji leta 1999, Kranju leta 2003, Srbiji leta 2006 in na Hrvaškem leta 2022.