Živela sta sanjsko življenje, nato pa … #video

Zmagovalni dvig Matthiasa Steinerja

Matthias Steiner je v svoji športni karieri tekmoval za Avstrijo in Nemčijo. Steiner je namreč prišel v spor z avstrijsko zvezo, zato tri leta ni nastopal na tekmovanjih, pozneje pa začel tekmovati za Nemčijo. Tekmoval je v kategoriji nad 105 kilogramov, ki sodi v najvišjo kategorijo pri dviganju uteži. Zato zmagovalec v tej kategoriji velja za najmočnejšega človeka na svetu. Toda v neverjetni olimpijski zgodbi Steinerja se ni izkazala samo fizična, ampak tudi psihološka moč, predanosti in ljubezen.

Začel je že pri trinajstih letih

Matthias Steiner, rojen na Dunaju, se je začel ukvarjati z dvigovanjem uteži leta 1995, ko je bil star 13 let. Kmalu za tem je pod vodstvom svojega očeta, ki je bil tudi uspešen v tem športu, postal eden ključnih dvigovalcev uteži v Avstriji. Velike uspehe je nizal že na mladinskih prvenstvih. Steiner trpi za sladkorno boleznijo tipa 1, ki so mu jo diagnosticirali pri 18 letih.

Steiner je že ob prvem srečanju spoznal, da je Susann nekaj posebnega. Foto: Guliverimage

Leta 2004 je Susann, dekle iz Nemčije, po televiziji spremljala tekmovanja v dvigovanju uteži, na katerih je nastopal tudi Matthias Steiner. Bil ji je tako všeč, da ga je želela na vsak način spoznati. Bila je tako vztrajna, da je televizijske komentatorje dolgo prosila za kontakt in naposled so ji le dali njegovo elektronsko pošto. Prišla je v stik z Matthiasom, kmalu za tem sta se srečala v Spodnji Avstriji. Steiner je že ob prvem srečanju spoznal, da je Susann nekaj posebnega. Po nekaj mesecih sta se poročila in se skupaj preselila v Nemčijo. Več kot očitno je šlo za ljubezen na prvi pogled.

Živela sta sanjsko življenje vse do usodnega 16. julija 2007, ko je imela Susann hudo prometno nesrečo, zaradi katere je pozneje umrla. Steiner je svoji ženi v bolnišnici obljubil, da bo osvojil zlato olimpijsko medaljo na igrah v Pekingu. Žalostno je, da Susann ni nikoli videla, kako je tekmoval v Pekingu. Izguba žene je bila zanj zelo boleča in razmišljal je, da bi popolnoma opustil šport. Na koncu je našel način, kako svojo žalost usmeriti v trening in jo uporabiti kot motivacijo za izpolnitev obljube, ki jo je dal svoji pokojni ženi. Sprva je kazalo, da mu zlata medalja uhaja iz rok. Foto: Guliverimage

Sprva ni kazalo najbolje

V čustvenem olimpijskem finalu je Steiner doživel največji uspeh svoje kariere. V prvem delu tekmovanja je s sunkom dvignil "le" 203 kilograme, s čimer se je uvrstil na četrto mesto, daleč za najbližjimi tekmeci. Toda njegova prava moč je bila v disciplini v potegu. Po prvem poskusu v tej disciplini je kazalo, da mu zlata medalja uhaja iz rok. Z drugim dvigom se je prebil na tretje mesto, a zlato je bilo še vedno izven dosega.

Na zmagovalni oder je prišel s fotografijo pokojne žene, ki ji je obljubil, da bo osvojil zlato. Foto: Guliverimage

"Upam, da me je videla"

Ruski tekmovalec Jevgenij Čigašev je tekmovanje končal s skupno 460 kilogrami, Steiner pa je imel pred seboj še zadnji poskus. Dvigniti je moral kar deset kilogramov več od Rusa, da bi osvojil zlato. Napetost je bila na vrhuncu. Matthias je še zadnjič stopil pred uteži, zaprl oči in za trenutek zbral svoje misli. Želel je izpolniti obljubo, ko jo je dal Susann – osvojiti zlato medaljo.

Zbral je vso svojo moč in dvignil neverjetnih 258 kilogramov. Skupni rezultat 461 kilogramov pa mu je prinesel zlato medaljo. Občinstvo je eksplodiralo od navdušenja, Matthias pa je izbruhnil v solze. Ta trenutek je postal simbol moči, vztrajnosti in ljubezni.

Pozneje je na podelitvi na odru za zmagovalce s fotografijo svoje pokojne žene, ki bi ga sicer spremljala na olimpijskih igrah, komaj zadrževal solze. Po veliki zmagi je povedal: "Uspelo mi je dvigniti, ker sem imel močno notranjo željo. Nisem vraževeren, ne verjamem v višje sile, a upam, da me je videla. Želim si, da me je."

Matthias Steiner je danes poročen z Inge Posmyk. Foto: Guliverimage

Kaj počne danes?

Po osvojenem zlatu je Steiner nadaljeval športno kariero, vendar je imel vse več težav s poškodbami. Zaradi tega se je marca 2013 športno upokojil. Potem je začel delati kot podjetnik v prehrambni industriji ter kot svetovalec za fitnes in prehrano. Sodeloval je tudi pri različnih medijskih projektih, vključno s televizijskimi resničnostnimi šovi.

Danes je poročen z Inge Posmyk, ki dela na televiziji. Spoznala sta se oktobra 2008, kmalu po olimpijskih igrah. Poročila sta se leta 2011 in imata skupaj dva otroka.

