Živa Dvoršak osma v kraljevski disciplini

V finalu sta bili najbolj zbrani in natančni Nemka Anna Janssen in Italijanka Barbara Gambaro, v njunem boju za zlato kolajno pa je smetano pobrala komaj 20-letna in zelo obetavna strelka iz Nemčije, ki je po točkah slavila s 16:10.

Enaintridesetletna Dvoršakova je na azijski tekmi dokazala, da je trenutno ena najbolj vročih strelk na svetu. Na sobotni kvalifikacijski tekmi v kraljevski strelski disciplini se je v veliki finale uvrstila s tretjim dosežkom, potem ko je zadela 588 krogov.

Pred njo sta se uvrstili le "čudežna strelka" iz Nemčije s 590 in Čehinja Lucie Brazdova s 589 krogi, a je slednja nastopila izven konkurence in le za točke Mednarodne strelske zveze (ISSF), tako da ni imela pravice nastopa na današnji finalni tekmi.

Enaintridesetletni Dvoršakovi se je v Changwonu nasmihala tudi uvrstitev v finale v disciplini zračna puška 10 metrov. Večji del tekme je bila v vodstvu, nato pa se ji je zalomilo v 47. strelu, ko je zadela le 3,5 kroga in močno zdrsnila po lestvici ter na koncu s 622,3 kroga zasedla 24. mesto.

Poleg Dvoršakove je v zračni puški nastopila tudi pet let starejša Sonja Benčina. Letošnja državna prvakinja v zračni puški je tekmovanje končala na 46. mestu, potem ko je zadela 622,3.

Slovenija v drugih strelskih disciplinah ni imela svojih predstavnikov v Changwonu.

Za slovenske strelce v trapu bo naslednja velika tekma na sporedu med 24. avgustom in 12. septembrom, ko bo v Larnaki na Cipru na sporedu evropsko prvenstvo. Za slovenske strelke in strelce v zračnem in malokalibrskem orožju pa bo naslednji izziv evropsko prvenstvo na 25 in 50-metrske tarče v Vroclavu na Poljskem.