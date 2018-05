Zgodovinski podvig slovenskega športnega plezanja

Kruder in Garnbretova na vrhu seštevkov svetovnega pokala v balvanih

Športna plezalca Jernej Kruder in Janja Garnbret ostajata na vrhu seštevkov svetovnega pokala v balvanskem plezanju v moški in ženski konkurenci tudi po tretji tekmi sezone in prvi postaji azijske turneje v Chongqingu. Slovenija ima prvič dva vodilna v svetovnem pokalu tudi v balvanskem, ne le težavnostnem plezanju, v katerem že nekaj časa dominirajo slovenski športni plezalci.