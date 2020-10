Zelko v zlato skupino, Orel nadaljuje v srebrni

Zadnji dan kvalifikacijskih nastopov na EP v Gdansku jadralcem vreme ni bilo najbolj naklonjeno, veter je že med prvim plovom začel slabeti in tako organizatorjem ni uspelo izpeljati še drugega.

Zelko je regato je končal kot 18., kar ga uvršča na skupno 58. mesto in v zlato skupino finalnih plovov. Orel pa je današnji plov končal na 42. mestu, kvalifikacijske plove pa končal na skupno 101. mestu in bo od nedelje jadral v srebrni skupini.

"Pozitivno gledam na finale"

"Najprej smo imeli vetra nekje do deset vozlov, nato je začel slabeti in regato smo končali nekje na sedmih vozlih, kar je bilo premalo za start drugega plova. Moram reči, da sem z današnjim dnem še najbolj zadovoljen. Pozitivno gledam na finale, pred nami so še trije dnevi in šest plovov in nekako lahko rečem, da se vse začenja od začetka," je po prvem delu EP ocenil Zelko.

Po koncu kvalifikacijskih plovov je vodstvo prevzel Britanec Michael Beckett, drugi je zdaj Hrvat Filip Jurišić, na tretje pa se je povzpel Ciprčan Pavlos Kontides.

Prvi finalni plovi bodo v nedeljo, z zadnjima regatama se bo prvenstvo končalo v torek.

