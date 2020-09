Jadralci za naslove v Portorožu, Valenčičeva najboljša kar dvakrat

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

DP v razredih laser 4.7 in laser standard

V Portorožu je konec tedna potekalo državno prvenstvo razredov laser 4.7 in laser standard. Z naslovom državnega prvaka se lahko pohvalijo Žan Luka Zelko, Janez in Luka Zabukovec ter Alenka Valenčič, ki je osvojila naslov v dveh kategorijah.

Na državnem prvenstvu, ki je potekal v organizaciji Jahtnega kluba Portorož, je bilo prijavljenih 40 posadk, od tega 24 v razredu laser 4.7 in 13 v razredu laser standard. Jadralci so se oba dneva pomerili na polju v obliki palice, ki je bilo postavljeno pred Piransko punto.

Prvi dan so uspešno speljali po tri plove v vsakem izmed razredov, drugi dan pa še po tri. Državni prvak v razredu laser standard je postal Žan Luka Zelko (Društvo Maraktiv), v kategoriji do 21 let pa je državni prvak Janez Zabukovec (JK Jadro Koper).

V razredu laser 4.7 sta državna prvaka postala med fanti Luka Zabukovec (JK Jadro Koper), absolutno pa Alenka Valenčič (JK Burja), ki je hkrati osvojila naslov državne prvakinje do 16 let.

Prihodnji konec tedna bo v Kopru državno prvenstvo v razredu laser radial, reprezentante čaka prihodnji mesec evropsko prvenstvo v razredu laser standard na Poljskem, nato pa bodo sledili še nastopi na evropskem prvenstvu v razredu laser radial v Franciji ter na evropskem prvenstvu do 21 let v razredih laser standard moški in laser radial ženske v Črni gori.