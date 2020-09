Toni in Marina Vodišek med najboljših deset, Slovenija peta na EP

Brat in sestra Toni in Marina Vodišek sta evropsko prvenstvo mešanih ekip v razredu formula kite, ki je ta teden potekalo na jezeru Traunsee v Avstriji, končala na 10. mestu, za Slovenijo pa šteje njuna uvrstitev po državah na petem mestu. Tak način tekmovanja je potrjen za poletne olimpijske igre v Parizu leta 2024.

Evropska prvaka sta postala Britanca Connor Bainbridge in Ellie Aldridge, srebrna sta bila Nemca Florian Gruber in Leonie Meyer, bronasta pa še druga britanska ekipa Guy Bridge - Katie Dabson.

"Zadovoljen sem s svojim nastopom, z nastopom sestre in z nastopom najine ekipe. Na vodi letos ne bomo več dolgo, zdaj prihaja čas za fizične priprave. Ugotovili smo nekatere napake, ki jih bo treba odpraviti, a časa do OI v Parizu imava dovolj in do takrat bova brez dvoma v najboljši formi," je povedal najboljši slovenski kajtar Toni Vodišek, ki je trenutno drugi na jakostni lestvici med moškimi v tem razredu.

Marina Vodišek si želi, da bi bilo naslednje veliko tekmovanje v kakšnem toplejšem kraju. Foto: JZS

"Tudi jaz sem zadovoljna z nastopom, čeprav je bilo zelo, zelo mrzlo, tako da upam, da bo prvenstvo naslednjič v kakšnem toplejšem kraju. Potrudili se bomo, da bova še boljša in da čim uspešneje odpraviva napake," je po tej prvi skupni preizkušnji z bratom na velikem tekmovanju povedala Marina Vodišek.

Prvenstvo v obliki štafete

Prvenstvo je potekalo v obliki štafete, kjer se na startu menjavata moški in ženska iz iste ekipe, vsak dan pa se je zamenjal vrstni red, enkrat so prvi začeli moški, drugič ženske. Na tem EP so se najboljši kajtarji predvsem spoprijeli s formatom mešanih ekip, saj je to pomembna novost za vse; posamične discipline namreč ne bo na programu OI v Franciji.

Evropsko prvenstvo je potekalo v Avstriji. Foto: JZS

Izkazalo se je, da slovenski dvojici bolj ustrezajo starti, kjer so moški prvi, saj je Toni Vodišek uspel ustvariti prednost, ki jo je Marina nato zadržala in dobro opravila svoje delo do konca.

Prvi dan so začeli najprej moški, Toni in Marina sta z uvrstitvama na 2. in 3. mestu v skupini zaključila s petimi točkami na skupnem sedmem mestu. Drugi dan so začele najprej ženske, slovenska ekipa je bila dvakrat 3., 2. in 5., imela je še odstop, ter skupno zaključila dan na osmem mestu.

Toni Vodišek Foto: JZS

S tem sta se Vodiškova uvrstila v srebrno skupino za dva dneva finalnih plovov. V srebrni skupini sta prvi dan prevzela vodstvo, nato pa drugi dan zaključila na drugem mestu za skupno osmo mesto. Sledil je še današnji končni razplet prvenstva, kjer sta bila razporejena v skupino B s prenesenimi tremi točkami, po dveh plovih z uvrstitvama na 6. in 4. mesto pa sta prvenstvo zaključila v prvi deseterici najboljših.

V tem formatu tekmovanja je pričakovati precej zanimivo nadaljevanje, saj je bil med prvimi petimi iz jakostne lestvice najboljših moških predstavnikov v današnji regati za medalje le eden, član zmagovite zasedbe Bainbridge pa je 7. na lestvici.