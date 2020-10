Vinčecu bo v nedeljo na Barcolani pomagal tudi jadralski bog

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Omejeno je število posadk, ki pa se je kljub temu ustavilo pri 1.424 vpisih, so sporočili organizatorji te vsakoletne jesenske regate, ki se ponaša s svetovnim rekordom po številu vseh udeleženih jadrnic v vseh kategorijah. Rekordnih 2.689 vpisanih jadrnic so našteli leta 2018 ob jubilejni 50. izvedbi.

Brezplačno testiranje na novi koronavirus v Trstu

Vse posadke z več kot osmimi člani bodo morale opraviti testiranje na novi koronavirus. Foto: Getty Images Predstavniki organizatorjev so v ponedeljek sporočili, da bodo morale vse posadke z več kot osmimi člani, ne glede na to, od kod prihajajo, opraviti test na novi koronavirus. Nastop bo dovoljen samo v primeru negativnega izvida vseh članov posadke.

V ta namen bodo v petek in soboto v središču Trsta organizirali brezplačno testiranje. Obvezne bodo maske za člane posadke tako na morju kot na kopnem. Spremenjena bo tudi podoba Trsta, saj tradicionalnih stojnic ne bo, celotno prireditveno dogajanje med četrtkom in nedeljo pa bo potekalo zgolj na nekaj lokacijah. Organizator sicer vabi obiskovalce k obisku tržaških gostincev, ki so v času karantene utrpeli velike izgube prihodkov.

Ne glede na to bo tekmovalni naboj na regatnem polju izjemen, saj se bosta za prestižno zmago najverjetneje pomerili slovenska Way of Life in še tri metre daljša tržaška Arca.

Večnacionalna ekipa Koprčana

Letos bodo imele ključno vlogo pri tem, kdo bo osvojil naslov, vetrovne razmere. Po napovedih olimpijca Gašperja Vinčeca, krmarja zmagovite jadrnice, ki bo poskušala ubraniti lanski naslov, bodo imele ključno vlogo vedno nepredvidljive vetrovne razmere v Tržaškem zalivu, saj slovenski jadrnici glede na strukturo regatnega polja in zasnovo jadrnice bolj ustrezajo lahki do zmerni vetrovi severnih smeri, italijanskim konkurentom pa močnejši vetrovi južnih smeri.

V večnacionalni ekipi Koprčana velja izpostaviti še Čeha Michaela Maierja, jadralca Pokala Amerike in petkratnega udeleženca olimpijskih iger, Italijana Alessandra Mansuttija, dvakratnega svetovnega prvaka v veslanju, in Andraža Guliča, nekdanjega mladinskega svetovnega prvaka v razredu laser. Na krovu bo sicer približno 25 jadralcev iz Slovenije, Hrvaške, Italije, Avstrije in Češke. Žana Luka Zelka letos ne bo, ker je na Poljskem na evropskem prvenstvu v laserju.

Po predlanski izvedbi, ko so našteli skoraj 2.700 jadrnic iz več kot 20 držav, podiranje rekordov letos zanesljivo ne bo v ospredju. Organizator te regate je jadralni klub Societa Velica di Barcola e Grignano. Gre za klub iz zdaj priobalne predmestne četrti v Trstu, nekdaj ribiške vasi Barkovlje, v kateri so večinsko živeli Slovenci in ki je tudi dala svetovno znano ime Barcolana/Barkovljanka.

Vinčec si bo krmilo delil z jadralskim supermanom

Robert Scheidt se lahko pohvali s kar petimi olimpijskimi medaljami. Foto: Reuters Na strani branilca lanske krone je tudi eno najbolj prepoznavnih imen v svetu navtičnega športa. Vinčec si bo krmilo delil z Robertom Scheidtom, 47-letnim Brazilcem, ki ga krasijo vzdevki, kot sta jadralski bog in jadralski superman.

V svoji karieri je dosegel tako rekoč vse, kar je mogoče v olimpijskih jadralnih razredih, in sicer pet olimpijskih kolajn, 13 naslovov svetovnega prvaka, dvakrat je bil izbran za najboljšega jadralca na svetu. Scheidt je vso svojo kariero zvest jadralnima razredoma laser in zvezda, čeprav ima bogate izkušnje tudi iz jadralskega dvobojevanja in razreda 49er.

Z Vinčecem, olimpijcem in skiperjem jadrnice Way of Life, se nista nikoli pomerila na regatnem polju, saj je Koprčan v svoji aktivni karieri nastopal v razredu finn.