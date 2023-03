Zelko 26. na EP v jadralnem razredu ilca 7

"Dvaindvajseto mesto je moj najboljši izid na EP doslej. Nisem zadovoljen, vidim, da se lahko kosam z najboljšimi. Imam rezerve, ki so minimalne in me ločijo od deseterice, mogoče do prvih pet, šest mest. Želim si še tega koraka naprej. Po drugi strani sem sezono začel, kjer sem jo lani končal. Bil sem 23. na EP oktobra, marca letos na 22. Lepo je tako začeti sezono, saj vidim možnost za izboljšanje izida, za konkreten odskok, to je razlog za zadovoljstvo," je nastop strnil Zelko.

Med 186 tekmovalci je bil drugi Slovenec Luka Zabukovec na 97. mestu (257), jadral je v srebrni floti finala, preostala Slovenca pa sta bila v bronasti. Ivan Vahrušev je končal na 136. mestu (173), Benjamin Aganović pa na 145. (204).

V razredu ilca 6 sta obe slovenski jadralki v finalu nastopili v srebrni floti. Lin Pletikos je bila v njej druga (125) in skupno 58. (143), Alenka Valenčič pa 78. (234).

Med 112 tekmovalkami je zmagala Nizozemka Marit Bouwmeester (32), kar je njeno osmo odličje na EP. Olimpijska zmagovalka je bila v Riu de Janeiru 2016, srebrna na OI v Londonu 2012 in bronasta predlani OI Tokiu.

Šestintridesetletni Stipanović je bil zlat na EP že v letih 2010, 2011, 2013 in 2014. Srebro je osvojil drugi Hrvat Filip Jurišić zgolj s točko zaostanka, tretji je bil Avstralec Matthew Wearn, olimpijski zmagovalec iz Tokia je imel 48 točk in je vodil pred zadnjim dnevom. Bron za EP je pripadel skupno četrtemu, Ciprčanu Pavlosu Kontidesu (62).

Preberite še: