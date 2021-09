Zbor po osmih letih, cilj kvalifikacije za EP

Nekdanji vaterpolski reprezentant in legenda kranjskega Triglava Krištof Štromajer je tako zagrizel v nov izziv, ki je pred njim. V novi sezoni je prvič sprejel tako vodenje članskega moštva AVK Triglav Kranj kot tudi nasledil Primoža Troppana na čelu članske izbrane vrste, ki se ni zbrala dolgih osem let. Vse od tiste odločitve, da reprezentanca ne odpotuje na kvalifikacijski turnir v Birmingham, namreč Slovenije ni bilo na članskem vaterpolskem reprezentančnem zemljevidu.

Martin Puš, eden redkih vaterpolistov na novem seznamu, ki so poleg Nastrana zastopali Slovenijo, ko je ta zadnjič nastopala v kvalifikacijah. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Pravzaprav se je tako začela neka nova zgodba − to bo prva reprezentančna akcija (če ne štejemo mlajših kategorij) pod Zvezo vaterpolskih društev Slovenije (ZVDS), ustanovljeno komaj pred nekaj leti. Ta zveza je nasledila v dolgovih utapljajočo se Vaterpolsko zvezo Slovenije. Zbrane fante je zato najprej nagovoril predsednik zveze Boštjan Tušar, ki jim je sporočil, da na začetku nove zgodbe nekega rezultatskega pritiska ne bo, in da je pa zelo pomembno, da se končno Slovenija tudi na članskem nivoju predstavi vaterpolski javnosti.

"Reprezentanca je vedno nekaj več"

Krištof Štromajer bo poleg Triglava vodil tudi člansko izbrano vrsto. Foto: Ja. M. Selektor Štromajer je nato mlademu moštvu, v katerem so le redki izkusili, kako je nastopati v kapici s slovenskim grbom že pred osmimi leti, predstavil kult reprezentance: "Želim, da se fantje zavedajo, da gre tu za nekaj več. Da je to neka višja raven, kot jo poznajo v klubih. Tudi sam jim ne nalagam nekega rezultatskega pritiska, vseeno pa bomo vedno šli na zmago. Vesel pa sem, da so se fantje zbrali v tako velikem številu, kar pomeni, da so pripravljeni zastopati Slovenijo in da imajo izziv, da pokažejo marsikaj tudi na mednarodni ravni."

Prvega zbora so se udeležili vaterpolisti iz slovenskih klubov in tudi nekateri, ki nastopajo v tujini. Že na sredinem treningu, ki bo v večernih urah prav tako potekal na kranjskem bazenu, bo reprezentanca trenirala v nekoliko skrčeni sestavi, ti fantje pa se bodo nato borili za uvrstitev med petnajsterico igralcev, ki bo zastopala Slovenijo na prvem kvalifikacijskem turnirju za nastop na EP.