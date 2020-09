Zakrajšek šesti na Madžarskem

"Prva dva kroga sta bila dobra, stvari so bile pod kontrolo v prvi skupini. Žal se ni zgodilo, da bi bili v prvi skupini samo trije tekmovalci. V drugem obratu se mi zdi, da me je nekdo zadel v rep čolna, kar mi je pobralo kar nekaj energije, da sem se znova priključil. Žal so takšne hitrosti, da ti vsaka napakica pobere veliko energije, ampak na koncu je vseeno šesto mesto odlično. To je lepa popotnica za drugo leto," je dejal Nejc Zakrajšek.

Zlato kolajno si je priveslal Portugalec Fernando Pimenta, drugo in tretje mesto pa sta osvojila Madžara Balint Noe in Kornel Beke.

"Upam, da bo ta nastop tudi motivacija za trening naprej," razmišlja direktor Kajakaške zveze Slovenije Andrej Jelenc. Foto: Sportida

V petek in soboto so se v Szegedu predstavili še Mia Medved, Rok Šmit, Miha Fartek in Tit Faletič. "Po odpovedi nastopa Špele in Anje (Ponomarenko Janić in Osterman; op. STA), saj sta se odločili, da že v naslednjih tednih začneta priprave na novo sezono, so bila pričakovanja precej nižja. Najboljši in najizkušenejši tekmovalec je bil Jošt Zakrajšek, ki je nastopil v skladu s pričakovanji, obdržal je pozicijo, ki jo je držal tudi v prejšnjih letih. Ekipa je bila mlajša, nekateri tekmovalci so prvič tekmovali na tekmi svetovnega pokala. Nastopili so solidno, pridobili so si izkušnje, upam, da bo ta nastop tudi motivacija za trening naprej," je povedal direktor Kajakaške zveze Slovenije Andrej Jelenc.