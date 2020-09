Jošt Zakrajšek 11. na 1000 metrov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Drugi dan tekme svetovnega pokala v sprintu na mirnih vodah v Szegedu so slovenski reprezentanti veslali v treh finalih B. Jošt Zakrajšek je bil na koncu na 1000 metrov 11., Rok Šmit je bil 13. na 500 metrov, Mia Medved pa 16. na 200 metrov.

Za najboljši slovenski rezultat dneva je poskrbel Zakrajšek, ki je veslal v finalu B na 1000 metrov. Pred nastopom je meril na zmago v malem finalu, a ga je nato na koncu ugnal Italijan Samuele Burgo, tako da je bil Zakrajšek drugi, skupno enajsti.

V finalu A na 1000 metrov je bil najboljši Portugalec Fernando Pimenta, drugo in tretje mesto pa sta si priveslala Madžara Balint Kopasz in Adam Varga.

Kajakašica Mia Medved je bila drugi dan tekme za svetovni pokal na Madžarskem najbolj dejavna članica slovenske odprave. Zjutraj je namreč veslala v polfinalu na 200 metrov, kjer je bila šesta in se tako prebila v finale B, ki jo je čakal že čez uro in pol. V tem nastopu je v cilj priveslala kot sedma in skupno osvojila 16. mesto na 200-metrski razdalji.

V finalu A je zmagala Madžarka Anna Lucz, druga je bila Švedinja Moa Wikberg, tretja pa Portugalka Joana Vasconcelos.

Medvedova je v popoldanskem delu tekme nastopila še v polfinalu na 500 metrov. Z osmim časom polfinalne skupine se ni uvrstila v finale A ali B. Ob koncu tekmovalnega dne se je podala na progo še četrtič, in sicer v mešanem kajakaškem dvojcu. Z Rokom Šmitom sta veslala v polfinalu na 200 metrov, kjer sta bila peta. Za vodilnim dvojcem Theodorjem Orbanom in Moo Wikberg sta zaostala za vsega 26 stotink sekunde, a ostala brez napredovanja v finale A, kamor so šle prve tri posadke.

Dvakrat se je na progo podal tudi Miha Fartek, ki je veslal v polfinalu na 200 metrov in v polfinalu kajakaških dvojcev na 500 metrov skupaj s Titom Faletičem. V enojcu na 200 metrov je Fartek zasedel osmo mesto in obstal v tej fazi tekmovanja. V finalu A na 200 metrov je zmagal Italijan Domenico di Liberto, drugi je bil Madžar Kolos Csizmadia, tretji pa Srb Marko Dragosavljević.

V nedeljo bo slovenske barve zastopal le Jošt Zakrajšek, ki ga čaka nastop na 5000 metrov.

