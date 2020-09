Šprinterji pod pričakovanji: Pričakoval sem več

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

S kvalifikacijami in polfinali na 200, 500 in 1000 metrov se je v Szegedu začel svetovni pokal v sprintu na mirnih vodah, kjer slovenske barve zastopa peterica reprezentantov. Uvodni dan nastopov na Madžarskem sta si Jošt Zakrajšek in Rok Šmit zagotovila nastopa v finalu B na 1000 oziroma 500 metrov.

Na prizorišču, ki je lani gostilo svetovno člansko prvenstvo v sprintu na mirnih vodah in parakajakaštvu, poteka edina letošnja mednarodna tekma v sprintu, kjer nastopa pet Slovencev, med katerimi pa ni prvih imen naše reprezentance Špele Ponomarenko Janić in Anje Osterman.

Kljub trenutni situaciji so se na Madžarskem zbrali tekmovalci iz več kot 30 držav. Na 1000-metrski razdalji je Jošt Zakrajšek meril na finale A, ki pa se mu je v polfinalu izmuznil za eno mesto. V svoji skupini je v cilj namreč priveslal kot četrti, v finale A pa je napredovala najhitrejša trojica.

"To je prva tekma letos, na žalost tudi zadnja. Začel sem jo tam, kjer sem lani tudi zaključil. Žal sem prvi del zaključil v finalu B, ampak je še nekaj rezerv za napredek, tako da jutri je vseeno bolje biti prvi v finalu B kot drugi. Jutri je nov dan, nove dogodivščine. Zagotovo sem pričakoval več. Lotil sem se dobro, vseeno pa moram prvo pregledati še video, saj je bil močan veter in so drugačni občutki," je povedal Zakrajšek, ki se je sicer v kvalifikacijah uspel približati Madžaru Balintu Kopaszu ter se boril za neposredno uvrstitev v finale A, a je bil domačin na koncu premočan.

Foto: Nina Jelenc

Do finala B na 500 metrov pa je priveslal Rok Šmit. Iz kvalifikacij se je za las prebil v polfinale, kjer pa je nato v cilj priveslal kot četrti in tako tudi on za eno mesto zgrešil finale A.

Mia Medved si je sicer priveslala polfinalna nastopa na 200 in 500 metrov, Miha Fartek pa polfinale na 200 metrov. Prav tako v polfinalu na 500 metrov bosta med dvojci veslala Miha Fartek in Tit Faletič, med mešanimi dvojci na 200 metrov pa Mia Medved in Rok Šmit.

V soboto se svetovni pokal nadaljuje s polfinali in finali, kjer bodo na delu vsi Slovenci, ki so pripotovali na Madžarsko.

