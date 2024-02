Vaterpolisti Triglava pred velikim izzivom

S četrtfinalnima tekmama med Dunajčani in Tržačani ter kranjskim Triglavom in domačim Borcem se bo danes v v Banjaluki začel zaključni turnir vaterpolski lige AWL. V polfinale sta neposredno uvrščeni ekipi Opatije in zagrebške Mladosti.

Triglav, edina slovenska ekipa na zaključnem turnirju, v ligi brani lansko zmago, a bo pot do ponovitve uspeha težka. Najprej mora opraviti z domačini, v primeru zmage pa bo polfinalni tekmec Mladost.

Vsekakor pa bo turnir za slovenskega prvaka dobra generalka pred nastopom v četrtfinalu pokala challenger. Prihodnji teden v Kranj namreč prihaja švicarski Kreuzlingen.

"Na zadnjih dveh turnirjih v Mariboru in na Reki nismo igrali v polni zasedbi, imeli smo težave s poškodbami, z boleznimi, tako da nismo prikazali najboljših iger. Toda že na zaostali tekmi proti Mariboru, ko smo bili že skoraj v celotni zasedbi, se je pokazala drugačna zgodba in upam, da bomo to igro prenesli v Banjaluko. Če nam to uspe, ni razlogov, da bi nas karkoli skrbelo," pred turnirjem pravi mladi slovenski reprezentant Nikola Raljić.

Vsekakor pa tudi Raljić pritrjuje dejstvu, da je liga v drugi izvedbi močnejša od lanskoletne in da pot do naslova ne bo preprosta. "To je samo dobro za slovenski vaterpolo. Konkurenca je res trša, nekatere tuje ekipe so se okrepile, zelo močna je mlada ekipa Mladosti, tako da so tekme zanimive in napete in to je tisto, kar prinaša napredek."

Tekma med Borcem in Triglavom se bo začela ob 20.30.