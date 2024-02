Na svetovnem prvenstvu v vaterpolu se je najbolj izkazala reprezentanca Hrvaške. V razburljivem finalu je po izvajanju kazenskih strelov premagala Italijo s 15:13 in se tretjič v obdobju državne samostojnosti povzpela na vrh sveta. Bron so osvojili Španci.

Neverjetno, kaj uspeva Hrvatom v Katarju. Ko se tekma konča z neodločenim rezultatom ter o zmagovalcu odločajo kazenski streli, so slovenski južni sosedje nepremagljivi.

Hrvaški mediji so tako po svetovnem naslovu Hrvaške v vaterpolo hitro potegnili vzporednico z zadnjim svetovnim prvenstvom v nogometu, ki je v tej bogati arabski državi potekal konec leta 2022, na njej pa so ''ognjeni'' osvojili tretje mesto. Na poti do brona so Luka Modrić in druščina v izločilnem delu preskočili dve oviri prav po izvajanju kazenskih strelov. V osmini finala so bili boljši od Japonske, v četrtfinalu pa so spravili v solze favorizirano Brazilijo.

Selektor Ivica Tucak je popeljal Hrvaško še do drugega letošnjega uspeha. Po srebru na EP je Hrvaška osvojila še zlato na SP: Foto: Reuters

Hrvaški vaterpolisti so v Katarju nadaljevali niz na letošnjem svetovnem prvenstvu, kjer so v polfinalu po kazenskih strelih s 17:16 premagali Francijo, ki se zelo resno pripravlja na vlogo gostiteljice letošnjega olimpijskega turnirja in je v četrtfinalu poskrbela za eno največjih senzacij, saj je izločila Madžarsko, v finalu pa so se Hrvati pomerili z Italijani.

Obračun slovenskih sosed je postregel z izenačeno bitko, v kateri so odločale malenkosti. Zmaga se je nasmihala že Italijanom, ki so v zadnjo minuto vstopili z vodstvom 11:10, a je Rino Burić pet sekund pred koncem le izenačil in izsilil izvajanje kazenskih udarcev. Hrvaška je bila bolj zbrana, jih dobila s 4:2 in se tretjič v zgodovini povzpela na najvišjo stopničko na svetovnem prvenstvu.

Hrvaška je v četrtfinalu svetovnega prvenstva v ''finalu pred finalom'' s 15:13 odpravila Srbijo.

Razočaranje italijanskih vaterpolistov, ki so bili po dveh serijah izvajanja kazenskih strelov v prednosti z 2:1, a nato v nadaljevanju niso več zatresli hrvaške mreže in ostali praznih rok. Foto: Reuters

Hrvaška je letos na evropskem prvenstvu v vaterpolo na domačih tleh osvojila srebrno medalje, na SP v Katarju je bila najboljša, vaterpolsko svetovno elito pa čaka letos še en izziv, olimpijski turnir v Franciji.