Na evropskem prvenstvu kajaku in kanuju na divjih vodah v Tacnu poteka slalomska preizkušnja za kajakašice in kajakaše. Med kajakašicami se je od naših v finale uvrstila Eva Terčelj, med kajakaši sta se v veliki finale uvrstila mladi Žiga Lin Hočevar in izkušeni Peter Kauzer. Kvalifikacije sta krojila zahtevna proga in (pre)nizka vrata.

Po dnevu premora, ko so morali zaradi previsoke Save odpovedati petkov program, je tekmovalke in tekmovalce v soboto v tacenskem kanalu pričakala precej divja in močna voda. Predvsem pri kajakašicah se je videlo, da so imele kar nekaj težav s progo. Da je bila mera še toliko bolj polna, so bila vrata na določenih mestih prenizka.

Foto: www.alesfevzer.com

Kauzer je ob prihodu v cilj zmajeval z glavo

Nizka vrata je zelo občutil Peter Kauzer. Njegov oče ga je tik pred startom opozoril, da so nekatera vrata na progi izjemno nizka, tako da je mogel izkušeni Hrastničan tik pred startom spreminjati taktiko. S svojimi izkušnjami je Petru vendarle uspelo in se s 7. mestom uvrstil v finale. Vseeno je ta ob prihodu v cilj zmajeval z glavo. Ne samo on, tudi ostali tekmovalci so bili nejevoljni zaradi neprimerne višine vrat.

Šestnajstletnik spet presenetil

Za lepo presenečenje je poskrbel šele 16-letni Žiga Lina Hočevar, ki se mu je uspelo uvrstiti v veliki finale, potem ko je bil v kvalifikacijah deveti. Žiga Lin je po tem povedal, da so bile razmere na progi zelo težke.

"Vsaka 'rola' ne gre kar tako skozi. Jaz sem vse te 'role' dobro podelala. Druga težava pa je, da so vratca precej prenizka. Ne vem, če so ena vrata takšna, kot bi morala biti. To verjetno pomeni, da je raven vode nekoliko višja. Minuto in pol pred štartom mi je oče povedal, da so vsa vrata prenizka. Velikokrat tekmujemo tudi v takšnih razmerah, zato sem si vse linije vzel malo bolj na glavo ali malo bolj okoli. Mislim, da sem zelo dobro opravil," je povedal Hočevar.

Lan Tomnic je kvalifikacije končal na 20. mestu in se ni uvrstil v finale, kjer bo tekmovalo dvanajst najboljših kajakašev.

Eva Terčelj je morala uporabiti vse izkušnje

Zelo dobro je s progo opravila naša Eva Terčelj, ki je bila ena izmed najboljših 12 tekmovalk in se je uvrstila v popoldanski finale. Terčeljeva bo napadala s 6. mesta.

"Danes je zelo zahtevna voda in močna. Nekako sem poskušala iz takšnega vodostaja potegniti svoje izkušnje. Proge sem se lotila odločno, hkrati je bilo treba prilagoditi linije, si vzeti dovolj prostora, iskati hitrost in izkoristiti hitrost vode," je po kvalifikacijski vožnji povedala Eva Terčelj, ki zaseda 6. mesto.

Evi Alini in Ajdi ni uspelo

Zunaj finala sta ostali Ajda Novak in Eva Alina Hočevar. Prva je tekmovanje končala na 16. mestu, druga pa se je na koncu uvrstila na 24. mesto.

"Voda je danes res visoka. Na štartu sem se dobro počutila in sem res mislila, da mi bo uspelo. Tudi v prvih nekaj vratih so bili občutki zelo dobri, a sem žal začela z dotiki, ki so se potem le še nadaljevali. Težko skrijem razočaranje, ampak tako je. Danes mi ni šlo," je po svoji vožnji povedala Ajda Novak.

Kakšen je današnji spored tekmovanja?

Finale kajakašice se začne ob 14.06, kajakaši bodo s finalom začeli ob 14.44. Za tem so na sporedu še ekipne vožnje. Ženske imajo štart ob 16.05, moški pa ob 16.34. V nedeljo se bodo za medalje udarili še kanuistke in kanuisti.

