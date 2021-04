"Zadnje odločitve obetajo veliko boljše razmere za slovenski šport"

Treningi in tekme so od danes znova dovoljeni vrhunskim registriranim športnikom, vadba z določenimi omejitvami pa tudi rekreativnim. Rado Pišot, predsednik državnega strokovnega sveta za šport, je pozdravil odločitev vlade in obenem izrazil upanje, da bodo sprejeti ukrepi trajnejši, "saj je šport rešitev težav in ne problem".