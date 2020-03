Za konec jadranske lige vendarle zmaga Triglava

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vaterpolisti Triglava in njihov kapetan Jure Beton so se prav na zadnji tekmi jadranske sezone veselili prve zmage.

Vaterpolisti Triglava in njihov kapetan Jure Beton so se prav na zadnji tekmi jadranske sezone veselili prve zmage. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Vaterpolisti kranjskega Triglava se od nastopov v drugi jadranski ligi vendarle poslavljajo z zmago. V zadnjem krogu so se Kranjčani veselili zmage v Zadru z 9:6 (2:2, 3:0, 2:2, 2:2). Po tri gole sta za Triglav dosegla Lah in Justin, po enega pa Troppan, Bečić in Sokler.