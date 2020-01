Madžarom vaterpolsko zlato, Črnogorci bronasti

V finalu evropskega vaterpolskega prvenstva v Budimpešti so gostitelji Madžari po streljanju petmetrovk premagali Španijo s 14:13. S tem so osvojili svoj 13. naslov evropskih prvakov in prvi po letu 1999. Bronasto kolajno so osvojili Črnogorci, ki so v malem finalu z 10:9 premagali Hrvaško.