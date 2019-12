Vaterpolistom Triglava pokalna lovorika

Vaterpolisti Triglava so pokalni zmagovalci Slovenije za leto 2019. Nocoj so v finalu v domačem bazenu premagali Calcit Kamnik s 14:11 (3:1, 5:3, 3:3, 3:4).

Kranj je tik pred prazniki doživel še vaterpolski praznični večer s finalom pokala, na katerem so navijači Triglava in Kamnika napolnili tribune bazena, med gosti pa sta bila tudi župana obeh mest.

Na koncu so se veselili gostitelji, ki so v uvodu tekme pobegnili na varno razdaljo in prednost obdržali vse do konca tekme, pa čeprav so Kamničani potrdili, da z napovedmi o presenečenju niso bili daleč od resnice.

"Kamničani so zbrali izkušeno ekipo in bili nevaren tekmec. Vseeno smo taktično odigrali zelo zrelo in si zmago priigrali s hitrim vodstvom ter zelo dobro obrambo. Garali smo vso tekmo in dali vse od sebe in imeli vseskozi varno prednost. Veseli me, da si je tekmo ogledalo toliko gledalcev, ki so navijali," je po tekmi dejal trener domačega kluba Primož Troppan.

Za domače so zadeli Justin 5, Troppan 3, Lah 2, Popović, Todić, D. Gostić in Pušavec, za Kamnik pa Špele 3, Briški 3, Verar 2, K. Novak, S. Novak in Leskovec po 1.