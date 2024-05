Wada tarča vse bolj ostrih kritik Ameriške protidopinške agencije

Omenjeni kitajski plavalci so bili pozitivni na dopinškem testu pred olimpijskimi igrami v Tokiu leta 2021, a jim je Wada vseeno dovolila nastop na igrah, saj je sledila pojasnilom kitajskih oblasti, da so bili povišani vzorci prepovedanih substanc posledica kontaminacije hrane v hotelu.

Usada je zaradi tega obtožila Wado pomoči pri potencialnem prikrivanju sistemskega dopinga s strani kitajskih oblasti. Na te trditve se je ostro odzval predsednik Wade Witold Banka, ki je dejal da 90 odstotkov športnic in športnikov, ki tekmujejo v ameriških profesionalnih ligah in na univerzah ni zavezanih mednarodnim protidopinškim pravilom.

Ob tem je izpostavil primere treh ameriških športnikov, ki so bili prav tako pozitivni na doping kontroli, a je bila prepovedana snov podobno kot v primeru kitajskih plavalcev posledica kontaminacije iz okolja, v katerem so bivali.

Kitajski plavalci so bili pozitivni na dopinškem testu pred olimpijskimi igrami v Tokiu leta 2021, a jim je Wada vseeno dovolila nastop na igrah. Foto: Vid Ponikvar

Banka je tem ob dodal še, da pred igrami v Tokiu več kot 30 odstotkov ameriških športnikov ni imelo opravljenega protidopinškega testa, ki bi ustrezal mednarodnim standardom.

Na te trditve se je odzvala tudi Usada, ki je zatrdila, da so bili omenjeni primeri razkriti, kršitelji pa diskvalificirani iz vseh tekmovanj. Dodala je še, da imajo profesionalne lige svoje organe, ki bdijo nad morebitno zlorabo prepovedanih substanc v športu in dejala, da so takšna namigovanja žaljiva ne le za športnike, ki tekmujejo v omenjenih tekmovanjih, temveč tudi za tekmovanja sama.

Pound: Usada je financirana s strani ameriške vlade, ki trenutno ni v najboljših odnosih s Kitajsko

Zaradi javno izraženih dvomov v integriteto postopka proti 23 kitajskim plavalcem je Usado pred dnevi ostro kritiziral tudi nekdanji predsednik Wade Kanadčan Richard Pound. Slednji je v svoji izjavi namignil, da bi lahko imele obtožbe celo politične razsežnosti. "Usada je financirana s strani ameriške vlade, ki trenutno ni v najboljših odnosih s Kitajsko. Ali je to vse skupaj naključje?" je dogajanje slikovito komentiral Pound.

A Usada glede tega primera ostaja neomajna, poroča AFP. "Stvari najlažje pometeš pod preprogo tako, da napadeš tistega, ki jih je razkril. Natančno to počne Banka, ki se je zdaj spustil tako nizko, da z zavajanjem in polresnicami želi očrniti vse ameriške športnike," so zapisali pri Usadi.