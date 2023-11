Vrhunski dosežek slovenske vrste v Franciji

Slovenija je pod vodstvom Petre Pivk Lukančič in Antona Kosarja nastopila v postavi Leja Vehovec, Rebecca Martulaš, Anže Petrič in Žan Sodec. Reprezentance so tekmovale v mešanih disciplinah – igri v krog ter natančnem in štafetnem zbijanju, v nedeljske odločilne boje pa bodo napredovale zgolj štiri zmagovalke skupin.

V soboto zjutraj se je začel skupinski del tekmovanja, v katerem je Slovenija za uvod slavila proti Slovaški s 6:0, nato pa je z istim rezultatom ugnala še Japonsko, osvojila prvo mesto v skupini in napredovala v nedeljski dopoldanski polfinale, v katerem je premagala Srbijo s 6:0.

Finalna tekma proti Franciji je bila na sporedu v nedeljo popoldne, domačini pa so slavili s 6:0, tako da je Slovenija osvojila končno drugo mesto, so sporočili z Balinarske zveze Slovenije.

