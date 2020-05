Vrhovnik in Garnbretova športnika Velenja

V sredo so so v atriju Galerije Velenje pripravili sprejem, na katerem so razglasili najboljše velenjske športnike v letu 2019. Najboljši športnik Velenja je postal nordijski kombinatorec Vid Vrhovnik, športnica pa športna plezalka Janja Garnbret.

Med ekipami so najboljši rokometaši Gorenja, med športniki invalidi pa strelec Franček Gorazd Tiršek in plavalka Anja Golčer.

Športna zveza Velenje je na podlagi razpisa za izbor najboljšega športnika leta 2019, ki so ga objavili januarja letos, prejela predloge klubov in društev, ki delujejo v Mestni občini Velenje. Predloge je pregledala posebna komisija in jih ocenila na podlagi razpisa in pravilnika o priznanjih Športne zveze Velenje. Najprej je komisija izbrala po tri nominirance v vsaki kategoriji, med nominiranimi pa še najboljše.